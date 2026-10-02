Em evento inédito, EXAME reúne o mercado para discutir o futuro do marketing esportivo

O mercado esportivo brasileiro vive um momento de profunda reestruturação e busca por novos horizontes após a Medida Provisória (MP) que proíbe as bets no Brasil. Em uma iniciativa inédita, a EXAME reúne nomes importantes do marketing esportivo brasileiro no EXAME Esportes para discutir, a partir de uma perspectiva profissional, e uma agenda positiva, alternativas sustentáveis em busca de novas formas de investir neste ecossistema.

De acordo com a Sports Value, as receitas de marketing que estavam em R$ 1,4 bi em 2022, aceleraram em 2024 e 2025 e, com os novos contratos das bets em vigor chegaram aos R$ 3,2 bi no último ano. Neste contexto, a iniciativa congrega entidades, marcas, atletas e agências com o objetivo central de debater boas práticas, alternativas e formas sustentáveis de profissionalizar, patrocinar e investir no esporte.

A programação permitirá que marcas compartilhem boas práticas vindas de modalidades diversas. Entre os destaques, está o sucesso do futebol feminino com a participação de Gal Barradas, Diretora Executiva Fifa Women's World Cup, além de discussões sobre novas mídias e inovação em formatos com Victor Assis, CEO do Podpah, Pathy dos Reis, Criadora de Conteúdo Especializada em NFL, e Rafael Gimenes Pereira, Brand, Growth & Business Leader Kings League.

A urgência na aceleração da gestão e inovação do esporte brasileiro ganha corpo no painel mediado por Amanda Campos, Creator e Ex-atleta de Vôlei, e conta com Manoela Penna, CMO do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Eduardo Rodrigues, VP da Vega Sports, e Bernardo Itri, Diretor de Marketing da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O debate sobre as alternativas para o futebol brasileiro é liderado por Marcos Bedendo, Professor de Branding na ESPM e colunista da EXAME, ao lado de Edinho Potsch, VP do Cruzeiro Esporte Clube desde 2020, Sócio NWB e Fundador da Sherpa42, e Eduardo Chaves, General Manager Brand Finance Brasil.

André Kliousoff, CMO do BTG Pactual, Taciana Lopes, CMO da Mastercard, e Gustavo Aguiar, CMO da General Motors, discutem boas práticas e as oportunidades para além do futebol.

Em outro painel, Alexandre Knebel, Head de Marketing da On Sports, Camila Miranda, Head de Marketing da Adobe, e Renata Lamarco, Diretora de Marketing do iFood, trazem as perspectivas de quem olha para a estratégia de patrocínio como oportunidade de inovar no marketing. O evento também conta com uma conversa voltada para os veículos, abordando como buscar novas alternativas no esporte, com Rafael Davini, CSO da EXAME, Gustavo Mota, CEO do Lance, e Amir Sommogi, da Sports Value.

O evento ocorre na sede da EXAME, em São Paulo, no dia 16/10, será para convidados, mas com a cobertura completa feita nas plataformas da EXAME.