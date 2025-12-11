1,3 milhão de imóveis continuam sem energia após ventania em São Paulo

Corredor Norte-Sul interditado: profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14h35.
A falta de energia continua a afetar 15,6% da população da região metropolitana de São Paulo.
Os fortes ventos foram responsáveis pela queda de energia para 2,2 milhão de clientes desde a manhã de quarta-feira, 10.
Até o momento, 1,2 milhão de unidades atendidas pela Enel já tiveram a luz reestabelecida, segundo a empresa.
Apesar disso, com 300 mil novos casos, 1,3 milhão de clientes estão no escuro nesta quinta-feira, 11.
A ventania durou cerca de 12 horas na quarta-feira, com rajadas que alcançaram 98 km/h. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.300 chamados relacionados a quedas de árvores, que, de acordo com a Enel, foram responsáveis por danificar a rede elétrica.
"Para acelerar a recomposição do sistema, a distribuidora está mobilizando mais de 1.600 equipes em campo ao longo do dia", afirmou a empresa.
"Em algumas localidades, o restabelecimento é mais complexo, porque envolvem a reconstrução completa da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos."
A Enel também afirmou que está disponibilizando mais de 700 geradores para situações prioritárias.
Embu-Guaçu, com 78,62% de clientes interrompidos, e Juquitiba, com 66,8%, são os dois municípios da região metropolitana mais afetados pela falta de energia.
Cotia, com 32,3%, Embu, com 28,18%, e Itapecerica da Serra, com 27,47%, também estão em situação crítica.
Na capital, 15,35% dos endereços estão sem luz.
Confira a tabela com os dados do abastecimento de energia para os municípios da região.
|Município
|Unidades atendidas
|Unidades afetadas
|% afetadas
|Barueri
|157.849
|13.715
|8,68%
|Carapicuíba
|172.385
|22.649
|13,13%
|Cajamar
|46.780
|3.734
|7,98%
|Cotia
|141.520
|45.714
|32,30%
|Diadema
|181.344
|19.200
|10,58%
|Embu-Guaçu
|22.874
|17.865
|78,10%
|Embu
|113.852
|32.087
|28,18%
|Itapecerica da Serra
|68.021
|18.687
|27,47%
|Itapevi
|98.323
|18.177
|18,48%
|Jandira
|54.893
|2.157
|3,92%
|Juquitiba
|17.893
|11.953
|66,80%
|Mauá
|172.047
|19.443
|11,30%
|Osasco
|338.608
|39.730
|11,73%
|Pirapora do Bom Jesus
|8.408
|1.012
|12,03%
|Rio Grande da Serra
|15.740
|3.097
|19,67%
|Ribeirão Pires
|43.292
|3.898
|9,00%
|São Bernardo do Campo
|362.420
|35.246
|9,72%
|São Caetano do Sul
|86.237
|7.286
|8,44%
|São Lourenço da Serra
|10.075
|1.472
|14,61%
|Santo André
|359.710
|48.015
|13,34%
|Santana de Parnaíba
|76.849
|5.065
|6,59%
|São Paulo
|5.801.329
|890.996
|15,35%
|Taboão da Serra
|126.812
|29.750
|23,45%
|Vargem Grande
|25.653
|4.509
|17,57%
|TOTAL ÁREA DE CONCESSÃO
|8.502.914
|1.295.457
|15,23%