Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

1,3 milhão de imóveis continuam sem energia após ventania em São Paulo

Eletricidade foi restaurada a 1,2 milhão de clientes da Enel desde a quarta-feira, 10

Corredor Norte-Sul interditado: profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Corredor Norte-Sul interditado: profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14h35.

A falta de energia continua a afetar 15,6% da população da região metropolitana de São Paulo.

Os fortes ventos foram responsáveis pela queda de energia para 2,2 milhão de clientes desde a manhã de quarta-feira, 10.

Até o momento, 1,2 milhão de unidades atendidas pela Enel já tiveram a luz reestabelecida, segundo a empresa.

Apesar disso, com 300 mil novos casos, 1,3 milhão de clientes estão no escuro nesta quinta-feira, 11.

Resposta da Enel à crise

A ventania durou cerca de 12 horas na quarta-feira, com rajadas que alcançaram 98 km/h. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.300 chamados relacionados a quedas de árvores, que, de acordo com a Enel, foram responsáveis por danificar a rede elétrica.

"Para acelerar a recomposição do sistema, a distribuidora está mobilizando mais de 1.600 equipes em campo ao longo do dia", afirmou a empresa.

"Em algumas localidades, o restabelecimento é mais complexo, porque envolvem a reconstrução completa da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos."

A Enel também afirmou que está disponibilizando mais de 700 geradores para situações prioritárias.

Dados de energia na região metropolitana

Embu-Guaçu, com 78,62% de clientes interrompidos, e Juquitiba, com 66,8%, são os dois municípios da região metropolitana mais afetados pela falta de energia.

Cotia, com 32,3%, Embu, com 28,18%, e Itapecerica da Serra, com 27,47%, também estão em situação crítica.

Na capital, 15,35% dos endereços estão sem luz.

Confira a tabela com os dados do abastecimento de energia para os municípios da região.

MunicípioUnidades atendidasUnidades afetadas% afetadas
Barueri157.84913.7158,68%
Carapicuíba172.38522.64913,13%
Cajamar46.7803.7347,98%
Cotia141.52045.71432,30%
Diadema181.34419.20010,58%
Embu-Guaçu22.87417.86578,10%
Embu113.85232.08728,18%
Itapecerica da Serra68.02118.68727,47%
Itapevi98.32318.17718,48%
Jandira54.8932.1573,92%
Juquitiba17.89311.95366,80%
Mauá172.04719.44311,30%
Osasco338.60839.73011,73%
Pirapora do Bom Jesus8.4081.01212,03%
Rio Grande da Serra15.7403.09719,67%
Ribeirão Pires43.2923.8989,00%
São Bernardo do Campo362.42035.2469,72%
São Caetano do Sul86.2377.2868,44%
São Lourenço da Serra10.0751.47214,61%
Santo André359.71048.01513,34%
Santana de Parnaíba76.8495.0656,59%
São Paulo5.801.329890.99615,35%
Taboão da Serra126.81229.75023,45%
Vargem Grande25.6534.50917,57%
TOTAL ÁREA DE CONCESSÃO8.502.9141.295.45715,23%
Acompanhe tudo sobre:São Paulo capitalClimaEnel

Mais de Brasil

Moraes solicita perícia sobre a saúde de Bolsonaro após pedido de cirurgia

Entidades lançam pacto para dobrar investimentos em infraestrutura até 2030

Ventania em SP: Cotia tem 36,5% dos consumidores sem luz, diz Enel

Renan e Lira lideram intenções de voto ao Senado em Alagoas, diz Paraná

Mais na Exame

Mundo

Honduras levará até 1 mês para recontar votos e definir novo presidente

Pop

Tudo o que sabemos sobre o novo filme de 'Supergirl'; veja trailer

ESG

Ciclones serão 'novo normal' e cidades precisam se preparar, alerta especialista

Brasil

Moraes solicita perícia sobre a saúde de Bolsonaro após pedido de cirurgia