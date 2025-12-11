1,3 milhão de imóveis continuam sem energia após ventania em São Paulo

A falta de energia continua a afetar 15,6% da população da região metropolitana de São Paulo.

Os fortes ventos foram responsáveis pela queda de energia para 2,2 milhão de clientes desde a manhã de quarta-feira, 10.

Até o momento, 1,2 milhão de unidades atendidas pela Enel já tiveram a luz reestabelecida, segundo a empresa.

Apesar disso, com 300 mil novos casos, 1,3 milhão de clientes estão no escuro nesta quinta-feira, 11.

Resposta da Enel à crise

A ventania durou cerca de 12 horas na quarta-feira, com rajadas que alcançaram 98 km/h. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.300 chamados relacionados a quedas de árvores, que, de acordo com a Enel, foram responsáveis por danificar a rede elétrica.

"Para acelerar a recomposição do sistema, a distribuidora está mobilizando mais de 1.600 equipes em campo ao longo do dia", afirmou a empresa.

"Em algumas localidades, o restabelecimento é mais complexo, porque envolvem a reconstrução completa da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos."

A Enel também afirmou que está disponibilizando mais de 700 geradores para situações prioritárias.

Dados de energia na região metropolitana

Embu-Guaçu, com 78,62% de clientes interrompidos, e Juquitiba, com 66,8%, são os dois municípios da região metropolitana mais afetados pela falta de energia.

Cotia, com 32,3%, Embu, com 28,18%, e Itapecerica da Serra, com 27,47%, também estão em situação crítica.

Na capital, 15,35% dos endereços estão sem luz.

Confira a tabela com os dados do abastecimento de energia para os municípios da região.