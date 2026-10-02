Melhor celular simples e barato para idosos em 2026: veja modelos e como configurar

RESUMO | O melhor celular simples e barato para idosos depende do uso. Para quem só faz ligações, modelos de tecla como Positivo P51 e Multi Vita 4G custam perto de R$ 250 e têm botão SOS. Para WhatsApp e videochamadas, Galaxy A07 e Moto G06 ficam na faixa de R$ 700, com tela grande e bateria de mais de 5.000 mAh. Ajustes como o Modo Fácil e a navegação por botões completam a adaptação.

Oito em cada dez brasileiros com 60 anos ou mais têm celular próprio. A proporção chegou a 80,3% em 2025, segundo o módulo de tecnologia da PNAD Contínua, divulgado pelo IBGE em julho de 2026, e foi a maior alta entre as faixas etárias pesquisadas. Na hora da compra, a escolha do melhor celular simples e barato para idosos começa por uma pergunta: o aparelho vai servir só para ligações ou também para WhatsApp e videochamadas?

Para quem quer apenas ligar, os celulares de tecla custam entre R$ 200 e R$ 300 e trazem botão de emergência. Para quem conversa com a família por mensagem e vídeo, smartphones de entrada com tela de 6,7 polegadas ou mais saem por cerca de R$ 700 e aceitam configurações com letras e ícones maiores.

Celular de tecla ou smartphone: qual é melhor para idosos?

O celular de tecla, também chamado de feature phone, atende quem tem dificuldade com tela sensível ao toque ou não quer aprender um sistema novo. As teclas físicas reduzem toques acidentais, e a bateria costuma durar dias com uma única carga. A limitação é a falta de aplicativos: nenhum desses modelos roda WhatsApp.

O smartphone faz sentido quando o idoso já usa o WhatsApp com a família ou precisa acessar apps de banco e de serviços públicos, como o Meu INSS. Guias especializados, como o do Tecnoblog, recomendam comprar um modelo de entrada comum e simplificar a interface, em vez de buscar aparelhos vendidos como "para idosos", que costumam ter hardware defasado.

Melhores celulares de tecla para idosos

Os três modelos abaixo funcionam em redes 4G, aceitam dois chips e custam menos de R$ 300 no varejo online:

Positivo P51 4G: modelo flip (abre e fecha), formato que evita ligações acidentais no bolso ou na bolsa. Tem teclado retroiluminado, rádio FM que dispensa fone e botão SOS dedicado, que dispara um aviso sonoro e aciona os contatos cadastrados. Custa perto de R$ 200;

modelo flip (abre e fecha), formato que evita ligações acidentais no bolso ou na bolsa. Tem teclado retroiluminado, rádio FM que dispensa fone e botão SOS dedicado, que dispara um aviso sonoro e aciona os contatos cadastrados. Custa perto de R$ 200; Multi Vita 4G (P9225): vem com base carregadora, e basta apoiar o aparelho sobre ela para recarregar, sem encaixar cabo. A tecla SOS dispara um alarme e aciona os números configurados por mensagem e ligação. Sai a partir de R$ 240;

vem com base carregadora, e basta apoiar o aparelho sobre ela para recarregar, sem encaixar cabo. A tecla SOS dispara um alarme e aciona os números configurados por mensagem e ligação. Sai a partir de R$ 240; Positivo P41 4G: versão em formato de barra, sem flip, com tela de 2,4 polegadas, teclas grandes e rádio FM que funciona sem fone. É a opção mais enxuta da lista, voltada a chamadas e SMS.

Melhores smartphones baratos para idosos

Para quem precisa de WhatsApp, os modelos de entrada de Samsung e Motorola reúnem tela grande e bateria de longa duração por menos de R$ 1.000. Os preços abaixo são referências de varejistas online em setembro de 2026.

Samsung Galaxy A07

Tem tela de 6,7 polegadas, bateria de 5.000 mAh e processador MediaTek Helio G99, mais rápido que o do principal concorrente da faixa. A Samsung garante seis anos de atualizações de Android e de segurança, até 2031. Tem proteção IP54 contra respingos, mas não tem NFC. Custa a partir de R$ 700.

Motorola Moto G06

Com a maior tela da seleção, com 6,9 polegadas, além de bateria de 5.200 mAh, som estéreo com Dolby Atmos e entrada para fone P2. O Android vem com poucos apps pré-instalados. Em contrapartida, o processador Helio G81 deixa a abertura de apps mais lenta e a recarga de 10 W demora. Sai na faixa de R$ 700.

Samsung Galaxy A17 5G

Tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, com contraste superior ao das telas LCD dos outros dois modelos, NFC para pagamento por aproximação e conexão 5G. Também recebe atualizações até 2031. Aparece entre R$ 630 e R$ 950, conforme a loja.

O que observar antes de comprar um celular para idoso

Quatro critérios pesam mais do que câmera ou desempenho para esse público:

Tela: a partir de 6,7 polegadas nos smartphones; nos modelos de tecla, números grandes e teclado com iluminação;

Bateria: capacidade de 5.000 mAh ou mais evita recarga diária, ponto sensível para quem esquece o aparelho fora da tomada;

Atualizações: prazos longos de suporte mantêm WhatsApp e apps de banco funcionando por mais tempo e reduzem falhas de segurança;

Emergência: botão SOS físico nos modelos de tecla ou recurso de emergência configurado no smartphone.

Como funciona o botão SOS dos celulares para idosos?

Nos celulares de tecla, o botão SOS fica na traseira ou na lateral do aparelho. Ao ser pressionado, ele emite um alarme sonoro e aciona os contatos de emergência por ligação ou SMS, conforme o modelo. Os números precisam ser cadastrados antes, no menu de configurações.

Smartphones Android têm função equivalente. Em aparelhos Samsung e Motorola, o recurso SOS de emergência fica em Configurações > Segurança e emergência e é acionado ao pressionar o botão lateral cinco vezes seguidas. Ele liga para o número de emergência e pode compartilhar a localização com contatos escolhidos.

Como deixar o smartphone mais fácil de usar para idosos

Nos aparelhos Samsung, o Modo Fácil amplia ícones e letras da tela inicial e reforça o contraste do teclado. O modo também aumenta o tempo de toque, o que reduz comandos acidentais causados por tremor nas mãos. Para ativar:

Abra o app Configurações; Toque em Tela; Ative a opção Modo fácil.

Em qualquer Android, incluindo os da Motorola, outros ajustes simplificam o uso: