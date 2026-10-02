Anvisa proíbe lote falsificado de gel íntimo e apreende antitranspirante; veja quais

Repórter
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09h02.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, em medidas publicadas nesta sexta-feira, 2, um lote falsificado do Hidrafemme Gel Hidratante Intravaginal e determinou a apreensão de dois lotes do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar. Os produtos foram associados a falsificação e uso indevido dos dados cadastrais da fabricante farmacêutica Megalabs.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de um lote falsificado do Hidrafemme Gel Hidratante Intravaginal e determinou a apreensão de dois lotes do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar.
As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 2. No caso do Hidrafemme, a Anvisa identificou unidades falsificadas que estavam sendo vendidas pela internet. Já os produtos do Perspirex foram atribuídos a uma empresa desconhecida que utilizou os dados cadastrais da fabricante Megalabs na rotulagem.
A Anvisa determinou o recolhimento e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do Hidrafemme identificado pelo lote “lot 2 2511006”.
Segundo a resolução, a Helianto Farmacêutica Ltda., responsável pelo registro do produto, identificou unidades vendidas pela plataforma Shopee que apresentavam diferenças em relação às embalagens originais.
O número de lote “lot 2 2511006” não foi comercializado no Brasil e a codificação não seguia o padrão utilizado nos lotes do produto. A caixa também era menor do que a original, os aplicadores tinham características diferentes e não cabiam na embalagem. A bisnaga apresentava ainda um rótulo feito de papel impresso e colado.
Diante das diferenças, a agência considerou que as unidades eram falsificadas.
No caso do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar, a Anvisa determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos lotes 614323 e 614326.
De acordo com a resolução, a Megalabs Farmacêutica S.A., cujos dados cadastrais aparecem nas embalagens, afirmou que não reconhece a fabricação dos produtos.
As unidades eram comercializadas por uma empresa desconhecida e utilizavam na embalagem os dados cadastrais da Megalabs registrados na Anvisa.
A Anvisa proibiu o lote “lot 2 2511006” do Hidrafemme Gel Hidratante Intravaginal e os lotes 614323 e 614326 do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar.
Segundo a resolução da Anvisa, a Helianto Farmacêutica identificou diferenças entre as unidades vendidas e as embalagens originais. O número do lote não foi comercializado no Brasil e não seguia o padrão de codificação do produto.
As unidades falsificadas têm o lote “lot 2 2511006”, caixa menor que a original, aplicadores diferentes que não cabem na embalagem e bisnaga com rótulo de papel impresso e colado, segundo a Anvisa.
As unidades falsificadas do Hidrafemme eram comercializadas pela internet, na plataforma Shopee, segundo a Helianto Farmacêutica.
Os lotes 614323 e 614326 foram atribuídos a uma empresa desconhecida que utilizou os dados cadastrais da Megalabs nas embalagens. De acordo com a resolução da Anvisa, a Megalabs afirmou não reconhecer a fabricação desses produtos.
A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos lotes identificados. Para o Hidrafemme, a agência também determinou o recolhimento; para o Perspirex, ordenou a apreensão.