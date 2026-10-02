Anvisa proíbe lote falsificado de gel íntimo e apreende antitranspirante; veja quais

RESUMO ＋ A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, em medidas publicadas nesta sexta-feira, 2, um lote falsificado do Hidrafemme Gel Hidratante Intravaginal e determinou a apreensão de dois lotes do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar. Os produtos foram associados a falsificação e uso indevido dos dados cadastrais da fabricante farmacêutica Megalabs.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de um lote falsificado do Hidrafemme Gel Hidratante Intravaginal e determinou a apreensão de dois lotes do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 2. No caso do Hidrafemme, a Anvisa identificou unidades falsificadas que estavam sendo vendidas pela internet. Já os produtos do Perspirex foram atribuídos a uma empresa desconhecida que utilizou os dados cadastrais da fabricante Megalabs na rotulagem.

Hidrafemme falsificado

A Anvisa determinou o recolhimento e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do Hidrafemme identificado pelo lote “lot 2 2511006”.

Segundo a resolução, a Helianto Farmacêutica Ltda., responsável pelo registro do produto, identificou unidades vendidas pela plataforma Shopee que apresentavam diferenças em relação às embalagens originais.

O número de lote “lot 2 2511006” não foi comercializado no Brasil e a codificação não seguia o padrão utilizado nos lotes do produto. A caixa também era menor do que a original, os aplicadores tinham características diferentes e não cabiam na embalagem. A bisnaga apresentava ainda um rótulo feito de papel impresso e colado.

Diante das diferenças, a agência considerou que as unidades eram falsificadas.

Perspirex de origem desconhecida

No caso do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar, a Anvisa determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos lotes 614323 e 614326.

De acordo com a resolução, a Megalabs Farmacêutica S.A., cujos dados cadastrais aparecem nas embalagens, afirmou que não reconhece a fabricação dos produtos.

As unidades eram comercializadas por uma empresa desconhecida e utilizavam na embalagem os dados cadastrais da Megalabs registrados na Anvisa.