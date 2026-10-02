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Trump ameaça atacar Irã se país estiver ligado a ataque em voo para Israel

Presidente dos EUA disse que Teerã será “atingido com muita força” caso investigação confirme envolvimento no ataque contra comandante de avião que seguia para Israel

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08h44.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã nesta quinta-feira, 1º, caso uma investigação confirme a ligação de Teerã com o ataque ao comandante de um voo da companhia aérea Flydubai entre Dubai e Israel. Até o momento, não há confirmação pública da participação iraniana no episódio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã nesta quinta-feira, 1º, caso uma investigação confirme uma ligação de Teerã com o ataque contra o comandante de um voo da Flydubai que seguia de Dubai para Israel.

O copiloto da aeronave atacou o piloto durante o voo, que precisou fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita.

Questionado por jornalistas na Casa Branca sobre uma possível participação do Irã no episódio, Trump afirmou que o governo americano estava investigando a hipótese. “Eles serão atingidos com muita força”, disse o presidente, caso a responsabilidade de Teerã seja confirmada. Até o momento, não há confirmação pública de uma ligação entre o Irã e o ataque.

O que aconteceu no voo da Flydubai

O incidente ocorreu na quarta-feira, 30, durante o voo FZ1073, que saiu de Dubai com destino a Tel Aviv. Segundo autoridades israelenses e relatos de passageiros, o copiloto atacou o comandante na cabine e aparentemente tentou provocar a queda da aeronave.

O avião transportava 174 passageiros. Durante o ataque, a aeronave perdeu altitude rapidamente. O comandante conseguiu abrir a porta da cabine, permitindo que passageiros interviessem e contivessem o agressor. O voo acabou fazendo um pouso de emergência em Tabuk, na Arábia Saudita.

O motivo do ataque ainda está sendo investigado. Emirados Árabes Unidos, Israel e Arábia Saudita participam da apuração para determinar, entre outros pontos, se houve motivação terrorista. Uma avaliação inicial citada pela Reuters indicou que o copiloto pode ter agido sozinho.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o copiloto passou por “doutrinação islamista radical”. Netanyahu, porém, disse que ainda era cedo para confirmar qualquer ligação do suspeito com o Irã.

EUA reforçam presença militar no Oriente Médio

A declaração de Trump ocorre em meio ao aumento da presença militar americana no Oriente Médio. Os Estados Unidos estão deslocando cerca de 9 mil militares para a região, incluindo o grupo de ataque do porta-aviões USS Theodore Roosevelt. A movimentação pode elevar para três o número de grupos de porta-aviões americanos na região.

Trump também voltou a falar sobre a possibilidade de novas ações militares contra o Irã. Em entrevista à revista Time, o presidente afirmou que é “possível” retomar os bombardeios contra o país depois das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro.

As negociações entre Washington e Teerã seguem sem um acordo. Trump afirmou ainda que rejeitou uma proposta recente de cessar-fogo apresentada pelo Irã por considerá-la insuficiente.

'Perguntas frequentes'

O que Donald Trump disse sobre o ataque no voo da Flydubai? ＋

Donald Trump afirmou que o Irã será atingido “com muita força” caso a participação de Teerã no ataque seja confirmada. Segundo o presidente, o governo americano investiga essa possível ligação.

O que aconteceu no voo FZ1073 da Flydubai? ＋

O copiloto atacou o comandante durante o voo entre Dubai e Tel Aviv na quarta-feira, 30, segundo autoridades israelenses e relatos de passageiros. A aeronave perdeu altitude e fez um pouso de emergência em Tabuk, na Arábia Saudita.

Como o ataque no avião da Flydubai foi contido? ＋

O comandante conseguiu abrir a porta da cabine, o que permitiu que passageiros interviessem e contivessem o copiloto. O avião transportava 174 passageiros.

Há confirmação de que o Irã participou do ataque? ＋

Não há confirmação pública de uma ligação entre o Irã e o ataque. Uma avaliação inicial citada pela Reuters indicou que o copiloto pode ter agido sozinho.

Quem investiga o ataque no voo da Flydubai? ＋

Emirados Árabes Unidos, Israel e Arábia Saudita participam da investigação. As autoridades apuram o motivo do ataque e verificam se houve motivação terrorista.

O que Benjamin Netanyahu disse sobre o copiloto? ＋

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o copiloto passou por “doutrinação islamista radical”. Netanyahu disse, porém, que ainda era cedo para confirmar uma ligação do suspeito com o Irã.

*Com AFP

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