Homem morre ao tentar remover galho de árvore em calçada em São Paulo

Um homem de 52 anos morreu nesta quinta-feira, 11 de dezembro, enquanto tentava remover um galho de árvore na Rua Piauí, em Higienópolis, região central de São Paulo. O acidente ocorreu após as ventanias que atingiram a cidade nesta semana.

De acordo com o boletim de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a vítima, cuja identidade não foi revelada, trabalhava em um condomínio nas imediações, mas não estava em horário de expediente quando ocorreu o acidente. Mesmo assim, decidiu ajudar no corte de um galho de grandes dimensões que bloqueava a passagem de pedestres e veículos. Para isso, pegou uma escada de madeira e uma serra elétrica.

Testemunhas informaram que, enquanto subia os primeiros degraus da escada, o galho foi cortado. Nesse momento, a ferramenta escorregou das mãos do homem, que caiu e bateu a cabeça com força no chão, informou a SSP.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para o local às 15h04, mas, ao chegar, já encontrou a vítima sem vida. O óbito foi atestado por um médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Prefeitura de São Paulo lamentou o ocorrido e expressou solidariedade à família da vítima. A administração municipal informou que, segundo a Subprefeitura Sé, não havia nenhum pedido formal para poda ou remoção de árvores na Rua Piauí, nem chamadas emergenciais registradas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. O caso foi registrado como morte suspeita no 78º Distrito Policial, localizado nos Jardins.

Vendaval em São Paulo

Nesta sexta-feira, 12 de dezembro, a cidade ainda sofre com os efeitos do vendaval que atingiu São Paulo na quarta-feira, 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 1.412 ocorrências de quedas de árvores foram registradas somente na quarta-feira, afetando a capital e a Região Metropolitana.

As rajadas de vento intensas são provocadas por um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil e vem afetando o clima em São Paulo. Os ventos chegaram a ultrapassar os 98 km/h, comprometendo diversos serviços e atividades na cidade.

Quase 800 mil residências em 24 municípios permanecem sem energia elétrica. A Enel, responsável pela distribuição de energia, informou mais cedo que o vendaval causou grandes danos à rede elétrica e que será necessário reconstruí-la nas áreas atingidas. Mas, a concessionária ainda não estipulou prazo para a normalização do serviço.