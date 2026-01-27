Defesa Civil emite alerta severo de chuva forte e queda de granizo em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo de temporal para a tarde desta terça-feira, 27 de janeiro. Segundo o comunicado, a chuva forte está se espalhando para várias regiões da capital paulista, principalmente no Centro e nas zonas Sul e Oeste. O órgão também recomendou atenção com ventania e queda de raios e granizo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE), há registro de chuva forte nas subprefeituras de M’Boi Mirim e Capela do Socorro. Nas Zonas Norte e Oeste, o volume é menor, com chuva moderada nas regiões do Butantã e de Pirituba/Jaraguá.

Alagamentos

Segundo o CGE, as precipitações podem persistir até o início da noite e apresentam potencial para raios e rajadas de vento localizadas. Há risco de alagamentos e queda de árvores em pontos isolados da capital.

Quantos imóveis estão sem luz?

Diante da chuva forte desta terça-feira, o Mapa da Energia da Enel São Paulo apresentou mais de 22 mil imóveis, na última atualização às 15h30.

Previsão para os próximos dias

A previsão para os próximos dias na capital paulista mantém o cenário de sol, calor e pancadas de chuva no período da tarde, informou o CGE.

Nesta quarta-feira, 28, o tempo permanece com sol entre nuvens e elevação nas temperaturas. Os termômetros devem variar entre 18°C, nas mínimas, e até 30°C nas máximas. A umidade relativa do ar deve atingir valores mínimos próximos dos 50%. No fim da tarde, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e pode provocar pancadas de chuva em pontos isolados.

Na quinta-feira, 29, o padrão climático se repete, com sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. As mínimas devem ficar em torno de 19°C, com máximas de até 29°C. A umidade mínima esperada é de 55%. Também há previsão de pancadas de chuva no fim da tarde, associadas ao aquecimento e à entrada da brisa marítima.