Chuva forte deixa mais de 46 mil imóveis sem luz em SP; Defesa Civil emite alerta

A Defesa Civil de São Paulo divulgou um alerta para a ocorrência de chuvas intensas nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Segundo o aviso, o temporal se espalha para o Centro e as regiões Sul, Oeste e Leste da capital.

Além da possibilidade de precipitações fortes, o órgão também sinaliza riscos de rajadas de vento e raios.

Por causa da chuva, mais de 46 mil imóveis estão sem luz na cidade de São Paulo e na Região Metropolitana, segundo o mapa da energia da Enel. A capital é a mais afetada, com 43.897 imóveis sem luz. Em seguida, aparece Embu, com 672, e Mauá, com 651.

As áreas de instabilidade atmosférica causadas pelo calor e pela alta umidade do ar seguem ativas na capital paulista, com chuvas ocorrendo de forma isolada e com variação de intensidade.

Alagamentos

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo também emitiu alerta para alagamentos e transbordamento, às 16h. O comunicado apontou para iminência de transbordamento do Córrego Morro do S, no Capão Redondo, na zona sul. Além de estado de atenção para alagamentos na Marginal Pinheiros.

O CGE também registrou chuva forte e persistente em outros bairros da Zona Sul, especialmente no Campo Limpo, M’Boi Mirim e Parelheiros.

Há risco elevado para ocorrência de rajadas de vento, pontos de alagamento e até transbordamento de córregos nas regiões mais afetadas. O órgão orienta a população a evitar deslocamentos em áreas historicamente vulneráveis durante episódios de chuva intensa.

A previsão indica que o tempo continuará instável ao longo das próximas horas, com a formação de novas áreas de chuva forte em pontos isolados da cidade até o início da noite. O alerta para ventos intensos e alagamentos permanece válido, segundo o CGE.

Previsão para os próximos dias

A previsão do tempo para os próximos dias indica permanência do cenário instável na capital paulista. O sol aparece entre muitas nuvens nas manhãs, enquanto as pancadas de chuva com forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, continuam ocorrendo entre o meio da tarde e o início da noite.

Na quinta-feira, 15 de janeiro, a manhã será de céu parcialmente nublado e sensação de tempo abafado. A partir da tarde, novas áreas de instabilidade se formam, provocando chuvas intensas com potencial para alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. As temperaturas variam entre 20 °C ao amanhecer e 28 °C no período da tarde.

Na sexta-feira, 16 de janeiro, o padrão se mantém. A capital terá muitas nuvens, períodos de sol e calor úmido ao longo do dia. No fim da tarde, a previsão indica pancadas de chuva com forte intensidade. Há risco para alagamentos e deslizamentos em áreas com o solo encharcado, especialmente em regiões vulneráveis. As temperaturas devem oscilar entre 19 °C pela manhã e 28 °C à tarde.

Medidas para enfrentar alagamentos