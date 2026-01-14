Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Chuva forte deixa mais de 46 mil imóveis sem luz em SP; Defesa Civil emite alerta

Orgão também sinaliza riscos de rajadas de vento e raios em várias regiões da capital

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16h38.

Última atualização em 14 de janeiro de 2026 às 16h49.

Tudo sobreChuvas
Saiba mais

A Defesa Civil de São Paulo divulgou um alerta para a ocorrência de chuvas intensas nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Segundo o aviso, o temporal se espalha para o Centro e as regiões Sul, Oeste e Leste da capital.

Além da possibilidade de precipitações fortes, o órgão também sinaliza riscos de rajadas de vento e raios.

Por causa da chuva, mais de 46 mil imóveis estão sem luz na cidade de São Paulo e na Região Metropolitana, segundo o mapa da energia da Enel. A capital é a mais afetada, com 43.897 imóveis sem luz. Em seguida, aparece Embu, com 672, e Mauá, com 651.

As áreas de instabilidade atmosférica causadas pelo calor e pela alta umidade do ar seguem ativas na capital paulista, com chuvas ocorrendo de forma isolada e com variação de intensidade.

Alagamentos

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo também emitiu alerta para alagamentos e transbordamento, às 16h. O comunicado apontou para iminência de transbordamento do Córrego Morro do S, no Capão Redondo, na zona sul. Além de estado de atenção para alagamentos na Marginal Pinheiros.

O CGE também registrou chuva forte e persistente em outros bairros da Zona Sul, especialmente no Campo Limpo, M’Boi Mirim e Parelheiros.

Há risco elevado para ocorrência de rajadas de vento, pontos de alagamento e até transbordamento de córregos nas regiões mais afetadas. O órgão orienta a população a evitar deslocamentos em áreas historicamente vulneráveis durante episódios de chuva intensa.

A previsão indica que o tempo continuará instável ao longo das próximas horas, com a formação de novas áreas de chuva forte em pontos isolados da cidade até o início da noite. O alerta para ventos intensos e alagamentos permanece válido, segundo o CGE.

Previsão para os próximos dias

A previsão do tempo para os próximos dias indica permanência do cenário instável na capital paulista. O sol aparece entre muitas nuvens nas manhãs, enquanto as pancadas de chuva com forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, continuam ocorrendo entre o meio da tarde e o início da noite.

Na quinta-feira, 15 de janeiro, a manhã será de céu parcialmente nublado e sensação de tempo abafado. A partir da tarde, novas áreas de instabilidade se formam, provocando chuvas intensas com potencial para alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. As temperaturas variam entre 20 °C ao amanhecer e 28 °C no período da tarde.

Na sexta-feira, 16 de janeiro, o padrão se mantém. A capital terá muitas nuvens, períodos de sol e calor úmido ao longo do dia. No fim da tarde, a previsão indica pancadas de chuva com forte intensidade. Há risco para alagamentos e deslizamentos em áreas com o solo encharcado, especialmente em regiões vulneráveis. As temperaturas devem oscilar entre 19 °C pela manhã e 28 °C à tarde.

Medidas para enfrentar alagamentos

  • Evite transitar em ruas alagadas;
  • Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;
  • Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;
  • Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;
  • Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;
  • Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.
Acompanhe tudo sobre:ChuvasMeteorologiaEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Lula receberá presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu na 6ª

Ilhabela começa a cobrar taxa de preservação ambiental para turistas

Defesa Civil emite alerta de tempestades e vendavais em SP

Zona Azul: tarifa sobe para R$ 6,95 em São Paulo

Mais na Exame

ESG

Prêmio desafia jovens a criar solução para crise hídrica com inteligência artificial

Pop

'Euphoria': 3ª temporada ganha trailer e data de estreia na HBO

Negócios

Cinco lições dos fundadores que construíram unicórnios sem investidores

Esporte

Palmeiras x Santos: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista