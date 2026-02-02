Alerta da Defesa Civil: chuva forte, granizo e ventos fortes em SP

A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas persistentes em São Paulo nesta segunda, 2, e terça-feira, 3. As precipitações devem se intensificar no período da tarde e o volume estimado para a capital é de 35 milímetros (mm).

Segundo o órgão, um sistema meteorológico pode causar temporais, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo. A maior ocorrência deve ser na terça-feira.

Qual o volume de chuva para cada área do estado?

A Defesa Civil estima níveis de chuva diferentes para cada parte do estado.

Muito alto: Vale do Ribeira e região de Itapeva;

Vale do Ribeira e região de Itapeva; Alto: regiões de Sorocaba e Bauru;

regiões de Sorocaba e Bauru; Médio: Capital e Região Metropolitana de São Paulo, região de Marília, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e regiões de Campinas, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Barretos e Franca.

As divisões consideram os riscos para as regiões durante o período de alerta.

Previsão do tempo para São Paulo

Nesta segunda-feira, o Climatempo prevê mínima de 19°C e máxima de 27°C com cerca de 34 mm de chuvas para a capital paulista.

Para o indicador, o volume deve aumentar para 39 mm na terça-feira, com temperaturas entre 20°C e 26°C.

No final de semana, as chuvas devem reduzir, com cerca de 6 mm de precipitações no sábado, 7.

Como se proteger durante as chuvas?

Entre as recomendações, a Defesa Civil indica que os cidadãos fiquem atentos a sinais de deslizamentos e rachaduras no solo e nas paredes dos imóveis.

Confira outras dicas para se proteger durante tempestades.

Evitar tráfego em áreas sujeitas a alagamentos e enxurradas;

Não atravessar vias inundadas;

No momento das chuvas, permanecer abrigado em local seguro;

Ficar distante de árvores, postes e estruturas metálicas;

Acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergências.

A entidade detalha que, durante o período, haverá plantão integral para cobrir eventuais solicitações no estado.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) vai manter plantão de 24 horas durante o período de instabilidade. Já o Gabinete de Crise atuará inicialmente em formato remoto, com concessionárias mobilizadas.

Se a situação não for normalizada dentro do período esperado, o atendimento de emergências será realizado presencialmente.

Temporais em São Paulo no domingo, 1°

No domingo, 1°, chuvas fortes atingiram a Grande São Paulo e deixaram algumas áreas alagadas, como avenidas em Itapecerica da Serra.

Na rodovia Régis Bittencourt, o trecho entre os quilômetros 298 e 286, no sentido São Paulo, ficou debaixo d'água e o fluxo de veículos foi desviado através do sentido Curitiba.

A situação se repetiu em bairros da capital, como Campo Limpo, na Zona Sul, e o CGE alertou para risco de transbordamento de córregos em bairros da Zona Leste.

Capital entrou em estado de alerta

As chuvas colocaram quase todas as regiões de São Paulo em alerta para alagamentos, com avisos prolongados nas zonas Norte e Leste.

O CGE explica que o ar quente e úmido criou áreas de instabilidade que afetaram também cidades da Grande São Paulo, como Cajamar, Santana de Parnaíba, Ibiúna, São Lourenço da Serra e Juquitiba.

A Defesa Civil também alertou para o risco de raios e granizo no domingo.