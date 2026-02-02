Alerta da Defesa Civil: chuva forte, granizo e ventos fortes em SP

Chuvas atingiram capital e Grande São Paulo neste domingo, 1° (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14h05.
A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas persistentes em São Paulo nesta segunda, 2, e terça-feira, 3. As precipitações devem se intensificar no período da tarde e o volume estimado para a capital é de 35 milímetros (mm).
Segundo o órgão, um sistema meteorológico pode causar temporais, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo. A maior ocorrência deve ser na terça-feira.
A Defesa Civil estima níveis de chuva diferentes para cada parte do estado.
As divisões consideram os riscos para as regiões durante o período de alerta.
Nesta segunda-feira, o Climatempo prevê mínima de 19°C e máxima de 27°C com cerca de 34 mm de chuvas para a capital paulista.
Para o indicador, o volume deve aumentar para 39 mm na terça-feira, com temperaturas entre 20°C e 26°C.
No final de semana, as chuvas devem reduzir, com cerca de 6 mm de precipitações no sábado, 7.
Entre as recomendações, a Defesa Civil indica que os cidadãos fiquem atentos a sinais de deslizamentos e rachaduras no solo e nas paredes dos imóveis.Confira outras dicas para se proteger durante tempestades.
A entidade detalha que, durante o período, haverá plantão integral para cobrir eventuais solicitações no estado.
O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) vai manter plantão de 24 horas durante o período de instabilidade. Já o Gabinete de Crise atuará inicialmente em formato remoto, com concessionárias mobilizadas.
Se a situação não for normalizada dentro do período esperado, o atendimento de emergências será realizado presencialmente.
No domingo, 1°, chuvas fortes atingiram a Grande São Paulo e deixaram algumas áreas alagadas, como avenidas em Itapecerica da Serra.
Na rodovia Régis Bittencourt, o trecho entre os quilômetros 298 e 286, no sentido São Paulo, ficou debaixo d'água e o fluxo de veículos foi desviado através do sentido Curitiba.
A situação se repetiu em bairros da capital, como Campo Limpo, na Zona Sul, e o CGE alertou para risco de transbordamento de córregos em bairros da Zona Leste.
As chuvas colocaram quase todas as regiões de São Paulo em alerta para alagamentos, com avisos prolongados nas zonas Norte e Leste.
O CGE explica que o ar quente e úmido criou áreas de instabilidade que afetaram também cidades da Grande São Paulo, como Cajamar, Santana de Parnaíba, Ibiúna, São Lourenço da Serra e Juquitiba.
A Defesa Civil também alertou para o risco de raios e granizo no domingo.