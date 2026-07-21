Alerta vermelho para Rio Grande do Sul: estado tem previsão de chuva intensa

O Rio Grande do Sul amanheceu nesta terça-feira (21/7) sob o alerta meteorológico mais grave do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho de grande perigo para acumulado de chuva, válido das 0h às 23h59, cobrindo uma faixa que vai de São Borja, na fronteira com a Argentina, até a divisa com Santa Catarina, além da região de Rio Grande e da Região Metropolitana de Porto Alegre.

O motivo é o deslocamento de uma frente fria pela Região Sul, que já provoca temporais desde o fim de semana. Segundo o Inmet, o alerta vermelho abrange 264 municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A chuva forte não é novidade nos últimos dias. Segundo balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 49 cidades já registraram algum tipo de dano provocado pelos temporais que atingem o estado desde a sexta-feira (17), e 19 pessoas estão desalojadas em seis municípios: Alegrete, Santa Maria, Dona Francisca, São Borja, Cerro Branco e Vale do Sol.

Entre as ocorrências mais graves está o alagamento do Hospital São Francisco, em Santa Maria, na Região Central do estado.

A cidade também registrou danos em duas escolas e em pelo menos dez residências. Em outros municípios, os temporais causaram destelhamentos, queda de árvores e postes, e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O que é o alerta vermelho?

Os alertas meteorológicos no Brasil são emitidos oficialmente pelo Inmet, órgão federal vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

O instituto divulga os avisos pelo portal oficial, por aplicativo próprio e por meio de suas redes sociais, para que a população e a Defesa Civil de cada estado possam se preparar com antecedência.

O sistema de classificação do Inmet funciona como um semáforo de risco, dividido em três cores principais:

Amarelo (perigo potencial): chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, com ventos de até 60 km/h. O risco de estragos é considerado baixo, mas já pode haver alagamentos pontuais e queda de galhos.

chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, com ventos de até 60 km/h. O risco de estragos é considerado baixo, mas já pode haver alagamentos pontuais e queda de galhos. Laranja (perigo): chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Nesse nível, o Inmet já aponta risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Nesse nível, o Inmet já aponta risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Vermelho (grande perigo): o nível mais alto emitido pelo Inmet, indicando chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia. É o cenário atual do Rio Grande do Sul, com risco de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas em áreas vulneráveis.

Vale um esclarecimento: além da escala oficial do Inmet, empresas de meteorologia privadas, como a Climatempo, usam sistemas próprios de classificação, que podem incluir cores adicionais, como rosa e roxo, para indicar níveis ainda mais extremos de perigo.

Esses avisos são complementares e não substituem os alertas oficiais emitidos pelo órgão federal.

No caso do Rio Grande do Sul, o Inmet mantém neste momento dois alertas simultâneos: o vermelho, para acumulado de chuva, e um laranja, de perigo para tempestades, com previsão de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Como fica o tempo no Rio Grande do Sul?

Nesta terça-feira (21), a instabilidade se concentra principalmente na metade Norte do estado. As regiões Noroeste, Norte, Planalto e Serra, além de áreas ao norte da Região Metropolitana de Porto Alegre, são as mais propensas a temporais, com risco de descargas elétricas e rajadas de vento de até 80 km/h.

Os maiores volumes de chuva são esperados em municípios próximos à fronteira com a Argentina e na região de Erechim, onde os acumulados podem chegar a 100 milímetros em pontos isolados.

Esse cenário aumenta o risco de alagamentos e enxurradas.

Na quarta-feira (22), a frente fria segue avançando para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Mesmo com o afastamento gradual do sistema sobre o Rio Grande do Sul, a atmosfera ainda deve favorecer pancadas de chuva em diferentes regiões gaúchas, com destaque para o Noroeste, o Norte e a Serra, onde a chuva pode ser forte em alguns momentos.

Já na Campanha e na Zona Sul, a tendência é de chuva mais irregular e localizada.

A mudança mais significativa deve ocorrer na quinta-feira (23), quando uma área de alta pressão associada a uma massa de ar polar chega ao estado.

O tempo tende a firmar na maior parte do Rio Grande do Sul, com o dia começando nublado, mas com tendência de estabilização ao longo das horas.

Apenas o Litoral Norte pode registrar pancadas isoladas de chuva, por causa da umidade que ainda deve estar presente na atmosfera.

Quais cuidados a população deve ter?

Diante do alerta vermelho, o Inmet e a Defesa Civil recomendam alguns cuidados básicos para reduzir os riscos durante o período de chuva intensa. Veja as principais recomendações:

Evite se abrigar debaixo de árvores durante temporais, já que há risco de queda e de descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão de energia ou placas de propaganda;

Desligue aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia da residência durante as tempestades;

Fique atento a qualquer alteração em encostas próximas de casa, um possível sinal de risco de deslizamento;

Em caso de início de alagamento, proteja documentos e pertences importantes em sacos plásticos;

Evite deslocamentos desnecessários em áreas historicamente sujeitas a alagamento ou próximas a rios e arroios.

Em situações de emergência, a orientação oficial é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193.