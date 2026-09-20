Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Lula viaja a Nova York para Assembleia Geral da ONU

Presidente terá agenda com autoridades internacionais antes do discurso de abertura, previsto para terça-feira (22); soberania brasileira e combate ao crime organizado devem estar entre os temas abordados

A previsão é que lula volte ao Brasil ainda no começo desta semana (Ricardo Stuckert/Flickr)

A previsão é que lula volte ao Brasil ainda no começo desta semana (Ricardo Stuckert/Flickr)

SBT News
SBT News

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 14h33.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou neste domingo (20) para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). A agenda do presidente começa na segunda-feira (21), um dia antes da abertura oficial do encontro.

Antes da Assembleia Geral, Lula deve conceder uma entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN International, e se reunir com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.

Encontro com Guterres e discurso na ONU

Na terça-feira (22), o presidente terá um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, antes de participar da abertura da Assembleia Geral. Como determina a tradição do evento, Lula deve ser o primeiro chefe de Estado a discursar.

Entre os principais temas previstos para o discurso está a defesa da soberania brasileira. O presidente também deve abordar medidas de combate ao crime organizado e as eleições de outubro, com destaque para a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral.

STF deve ficar fora do discurso

A expectativa do governo é que Lula não cite nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o discurso. O presidente também não deve tratar diretamente da crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o governo brasileiro, a situação envolvendo o STF é uma questão interna do país e deve ser solucionada dentro do próprio Brasil. A orientação é evitar que o tema ocupe espaço na agenda internacional do presidente durante a passagem por Nova York.

Retorno ao Brasil

Após o discurso na Assembleia Geral, Lula poderá conceder uma entrevista coletiva à imprensa. A previsão é que o presidente deixe Nova York ainda na terça-feira (22), encerrando uma passagem de curta duração pela cidade.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaONUGoverno

Mais de Brasil

Análise: crise no STF turbina discurso da direita, mas não deve definir eleições ao Senado

TSE suspende campanha de Deltan Dallagnol ao Senado pelo Paraná

Chuva forte coloca regiões de São Paulo sob alerta para tempestades neste domingo

Agregador Inteligov/EXAME: Raquel Lyra abre 4,05 pontos sobre João Campos em Pernambuco

Mais na Exame

Mundo

Meloni anuncia medidas sobre véus islâmicos nas escolas

Brasil

Análise: crise no STF turbina discurso da direita, mas não deve definir eleições ao Senado

Pop

Ed Sheeran se manifesta sobre Gaza após crise envolvendo saída de Macklemore de sua turnê

Ciência

Ácido domoico deixa leões-marinhos desorientados — e pode afetar humanos