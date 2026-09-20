Lula viaja a Nova York para Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou neste domingo (20) para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). A agenda do presidente começa na segunda-feira (21), um dia antes da abertura oficial do encontro.

Antes da Assembleia Geral, Lula deve conceder uma entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN International, e se reunir com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.

Encontro com Guterres e discurso na ONU

Na terça-feira (22), o presidente terá um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, antes de participar da abertura da Assembleia Geral. Como determina a tradição do evento, Lula deve ser o primeiro chefe de Estado a discursar.

Entre os principais temas previstos para o discurso está a defesa da soberania brasileira. O presidente também deve abordar medidas de combate ao crime organizado e as eleições de outubro, com destaque para a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral.

STF deve ficar fora do discurso

A expectativa do governo é que Lula não cite nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o discurso. O presidente também não deve tratar diretamente da crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o governo brasileiro, a situação envolvendo o STF é uma questão interna do país e deve ser solucionada dentro do próprio Brasil. A orientação é evitar que o tema ocupe espaço na agenda internacional do presidente durante a passagem por Nova York.

Retorno ao Brasil

Após o discurso na Assembleia Geral, Lula poderá conceder uma entrevista coletiva à imprensa. A previsão é que o presidente deixe Nova York ainda na terça-feira (22), encerrando uma passagem de curta duração pela cidade.