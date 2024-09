'Chuva preta' em SP e início do Rock in Rio: o que você precisa saber hoje

Em São Paulo, os focos de queimada voltaram a disparar nesta quinta-feira, 12 – e, para o fim de semana, há previsão de frente fria que pode trazer à capital paulista o fenômeno da 'chuva preta'. No Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 12, técnicos do governo afirmaram à EXAME que a Caixa só abrirá mão do terreno do Gasômetro, no centro da capital fluminense, para construção do estádio do Flamengo, se receber uma compensação de R$ 1,08 bilhão. E, nesta sexta-feira, 13, começa o Rock in Rio, que está comemorando 40 anos.

'Chuva preta' em SP

Os focos de queimada voltaram a disparar São Paulo na quinta-feira, 12. O número passou de 55 ontem para 327 e eles estão espalhados em 72 municípios, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrados às 12h30. Apenas em São Carlos, no interior do estado, são detectados 52 focos de incêndio, seguida por Morro Agudo, com 36.

Na capital, a previsão é de uma frente fria para o fim de semana. Além de derrubar as temperaturas, ela também pode trazer o fenômeno da 'chuva preta'.

"A chuva preta é causada pela fuligem ou pela poluição atmosférica. Ela acontece quando as partículas de poluentes estão suspensas na atmosfera e caem junto com a água da chuva, que fica de uma coloração escura. Quando o fenômeno acontece, significa que a qualidade do ar na região já estava ruim – a cor vem do próprio ar que estamos respirando", explicou à EXAME Helena Turon Balbino, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No início da semana, o fenômeno atingiu cidades como Porto Alegre, Pelotas, Arroio Grande e Rio Grande, todas no Rio Grande do Sul. No Uruguai também houve a 'chuva preta'.

"Essa chuva segue um fluxo que vem desde a Amazônia, passando pelo Centro-Oeste e também pelos países que fazem fronteira com o Brasil, como Bolívia e Paraguai, até chegar ao Rio Grande do Sul. Por isso, o fenômeno chega também a outros locais próximos, como Santa Catarina, Paraná e São Paulo, podendo chegar até mesmo a Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás", afirma Helena.

40 anos de Rock in Rio

Mais uma edição do Rock in Rio está chegando ao Brasil a partir desta sexta-feira, 13 — agora comemorando seu 40º ano de existência. O line-up está diverso de gêneros e artistas, que incluem os headliners Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Evanescence, Deep Purple, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes. Como nos anos anteriores, o festival acontece na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro — dois dias a mais do que as demais programações.

O evento prevê mais de 700 mil participantes ao longo dos sete dias e 85 marcas promovendo 130 ativações. Entre os destaques desta primeira noite, estão o rapper Travis Scott e a brasileira Ludmilla no Palco Mundo, enquanto Cat Dealers e Deadmau5 agitam a pista eletrônica no Palco New Dance Order.

1 /26 (RIR_240911_SUNSET_BARAOVERMELHO_DiegoPadilha-7725)

2 /26 (RIR_240911_PORTICO_RITASEIXAS_2RS03861)

3 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_6984)

4 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_6628-Edit)

5 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_3734)

6 /26 (RIR_240911_Palco Mundo_por Wesley Allen6709)

7 /26 (RIR_240911_PALCO MUNDO_por @wesleyallen_ - GIF FOGOS)

8 /26 (RIR_240911_Palco Mundo Fogos_por Wesley Allen7878)

9 /26 (RIR_240911_NDO_CATDEALERS_RITASEIXAS_2RS04531)

10 /26 (RIR_240911_NDO_CATDEALERS_RITASEIXAS_2RS04331)

11 /26 (RIR_240911_MUSICAL_GILBS-9916)

12 /26 (RIR_240911_HighwayStage_CantoCego_DiegoPadilha-6373)

13 /26 (RIR_240911_Gourmet Square_por Wesley Allen5740)

14 /26 (RIR_240911_Gourmet Square_por Wesley Allen5646)

15 /26 (RIR_240911_GlobalVillage_JulianaLinhares_ArielMartini_6929)

16 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8456)

17 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8446)

18 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8420)

19 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8403)

20 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8310)

21 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8299)

22 /26 (RIR_240911_Fonte_ArielMartini_6725)

23 /26 (RIR_240911_Favela_Xande_DiegoPadilha-6865)

24 /26 (RIR_240911_Favela_Xande_DiegoPadilha-6664)

25 /26 (RIR_240911_Esquadrilha da Fumaça_por Wesley Allen5842)

26/26 (RIR_1109_ESTRUTURA_diegopadilha-6105)

Terreno para o estádio do Flamengo

A Caixa só abrirá mão do terreno do Gasômetro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, para construção do estádio do Flamengo, se receber uma compensação de R$ 1,08 bilhão, afirmaram à EXAME técnicos do governo que acompanham o assunto.

Esse montante corresponde ao valor da propriedade, estimado em R$ 240 milhões, e outros R$ 840 milhões que correspondem aos títulos de direito áereo de construção que aumentam o potencial construtivo da área de 87 mil metros quadrados, definidos técnicamente como certificados de potencial adicional de construção (Cepacs).

Entre as soluções possíveis para a disputa está uma que combina um aumento na valor pago pelo Flamengo pelo terreno e que a prefeitura do Rio garanta ao banco público, a título de indenização, outras áreas com mesmo potencial construtivo.