Em disputa de R$ 1 bi, Caixa não liberará terreno no Rio para estádio do Flamengo sem compensação

A Caixa só abrirá mão do terreno do Gasômetro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, para construção do estádio do Flamengo, se receber uma compensação de R$ 1,08 bilhão, afirmaram à EXAME técnicos do governo que acompanham o assunto.

Esse montante corresponde ao valor da propriedade, estimado em R$ 240 milhões, e outros R$ 840 milhões que correspondem ao potencial construtivo da área de 87 mil metros quadrados.

Entre as soluções possíveis para a disputa está uma que combina um aumento na valor pago pelo Flamengo pelo terreno e que a prefeitura do Rio garanta ao banco público, a título de indenização, outras áreas com mesmo potencial construtivo.

Imbróglio entre Caixa, Flamengo e prefeitura do Rio

Após a prefeitura do Rio Janeiro desapropriar o terreno e o clube carioca arrematar a área por R$ 146 milhões, o banco público recorreu ao Judiciário para barrar a operação.

Diante do imbróglio, as ações judiciais de ambas as partes foram suspensas e ficou acertado que representantes da prefeitura, do Flamengo e da Caixa iniciariam uma conciliação para tentar resolver as divergências.

Esse debate começou na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da União (AGU) e deve durar até o fim de novembro.

Valorização do centro do Rio

O terreno desapropriado pela prefeitura do Rio foi cedido pela União ao município por meio de um contrato de cessão sob o regime de aforamento em condições especiais em 2013. Posteriormente, a área foi negociada pelo município com um fundo de investimentos da Caixa.

A avaliação interna na Caixa, afirmaram técnicos do governo, é de que o terreno do Gasômetro vale mais do que os R$ 240 milhões, diante do processo de revitalização em curso no centro do Rio.

Na região há 9 mil unidades imobiliárias em lançamento, construção ou em fase de entrega. Além disso, 40% dos lançamentos imobiliários na cidade ocorrem na região.

Em caso de insucesso na conciliação, o banco público prosseguirá com as ações na Justiça para evitar um prejuízo.