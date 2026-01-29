Lula empata com Flávio e Tarcísio e vence Ratinho Jr., diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, mas está empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas simulações de segundo turno, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 29.

Em um provável segundo turno contra o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula tem 44,8% das intenções de voto ante 42,2% do senador. Segundo a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

Na comparação com o levantamento anterior, o petista caiu 0,7 ponto percentual, enquanto Flávio subiu 1,2 ponto. Essa é a menor diferença entre os dois desde que o nome do senador foi incluído no levantamento, em outubro de 2025.

No cenário entre Lula e Tarcísio, o presidente tem 43,9% contra 42,5% do governador de São Paulo, também em empate técnico. Lula teve uma queda de 0,1 ponto, enquanto Tarcísio manteve a mesma pontuação da pesquisa anterior.

Lula venceria uma eventual disputa com o governador do Paraná, Ratinho Jr. O petista tem 44,7% contra 38,9% de Ratinho. Em comparação com a pesquisa anterior, Lula subiu 0,9 ponto percentual, enquanto Ratinho Jr. caiu 1,3 ponto percentual. O presidente tem uma vantagem de 5,8 pontos percentuais em comparação ao governador

Cenários de 2º turno presidencial 2026 Paraná (janeiro/2026)

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 44,8%

Flávio Bolsonaro: 42,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,3%

Não sabe/não opinou: 4,7%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 43,9%

Tarcísio de Freitas: 42,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,1%

Não sabe/não opinou: 4,6%

Lula x Ratinho Junior

Lula: 44,7%

Ratinho Junior: 38,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 11,4%

Não sabe/não opinou: 5,0%

Lula lidera no primeiro turno

O instituto simulou cenários de primeiro turno com os nomes atualmente testados. No principal recorte, Lula aparece com 40,7% das intenções de voto, contra 27,5% de Tarcísio de Freitas, 6,6% de Ronaldo Caiado e 4,4% de Romeu Zema. Brancos, nulos e indecisos somam 17,4%.

Na comparação com levantamentos anteriores, Lula ampliou a vantagem em janeiro, ao subir de 37,8% em dezembro para 40,7%, enquanto Tarcísio avançou de 26,2% para 27,5%.

Os demais nomes testados não ultrapassam 6,6% das intenções de voto no cenário atual, mantendo distância da corrida eleitoral.

A pesquisa ouviu 2.080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.