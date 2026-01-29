Sisu 2026: como se inscrever na lista de espera? Entenda o prazo

A lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2026 será divulgada nesta quinta-feira, 29. Além dos convocados para chamada regular, também serão liberados os nomes dos candidatos que vão aguardar na lista de espera.

A convocação dos alunos da lista de espera para matrícula depende das desistências dos primeiros colocados e do número de vagas remanescentes.

Segundo o Ministério da Educação, serão 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições.

Esse é o maior volume da história do Sisu em quantidade de instituições participantes.

Como garantir vaga na lista de espera do SISU?

Diferente da inscrição, para manifestar interesse em permanecer na lista de espera é preciso escolher apenas um curso.

O processo não é automático, por isso aqueles que não realizarem a inscrição dentro do prazo serão desclassificados.

Este ano, além da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, os candidatos também podem ser selecionados conforme as médias obtidas em 2023 e 2024. O sistema irá considerar a maior nota entre os três últimos anos.

Qual é o prazo para inscrição?

As inscrições para a lista de espera começam nesta quinta-feira, 29, e terminam na próxima segunda-feira, 2.

As candidaturas devem ser realizadas no portal SISU Aluno do Ministério da Educação (MEC).

Quando começam as convocações das universidades?

O prazo de convocação das universidades começa em 11 de fevereiro. No entanto, os candidatos da lista de espera precisam ficar atentos aos canais de comunicação da instituição escolhida, pois cada uma segue seu próprio cronograma.

Também é importante ficar atento ao e-mail e celular informados para contato.

Cronograma completo do SISU 2026