Mega-Sena: concurso 2966 pode pagar prêmio de mais de R$ 100 milhões

O concurso 2.966 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira, 29, com prêmio estimado em R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio ocorrerá às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até 20h30 (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6. É possível marcar mais dezenas, o que aumenta o custo e também as chances de vitória.

A Mega-Sena é um dos principais jogos da Loterias Caixa e oferece os maiores prêmios regulares do país.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.