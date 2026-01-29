Mega-Sena: concurso 2966 pode pagar prêmio de mais de R$ 100 milhões

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12h03.
O concurso 2.966 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira, 29, com prêmio estimado em R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas.
O sorteio ocorrerá às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube.
As apostas podem ser feitas até 20h30 (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6. É possível marcar mais dezenas, o que aumenta o custo e também as chances de vitória.
A Mega-Sena é um dos principais jogos da Loterias Caixa e oferece os maiores prêmios regulares do país.
A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.
Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:
A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.
O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.