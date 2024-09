Os novos complexos gastronômicos em São Paulo

Um dos atributos de São Paulo é a grande oferta gastronômica. Com moradores e visitantes movidos por novidades, a cidade ganhará no próximo ano o Passeio Paulista, um complexo gastronômico na região da Consolação. O espaço está localizado a cerca de 800 metros da Avenida Paulista, no térreo de um edifício moderno de 21 andares, ligando as ruas da Consolação e Bela Cintra.

“Nosso empreendimento foi pensado e desenvolvido para oferecer uma rica e diversificada experiência gastronômica aos que aqui transitam diariamente”, diz Hilton Rejman, presidente executivo da Brookfield Properties, um dos proprietários do prédio.

Com 2.132 metros quadrados, o espaço será um ponto de encontro que reunirá opções de restaurantes, lojas e serviços variados, com a expectativa de 5 mil visitantes por dia. O ambiente no térreo conta com um grande saguão com pé-direito elevado e um boulevard, adornado com vegetação e áreas de descanso com bancos.

Mas, o destaque fica para a praça de alimentação ao ar livre, que terá capacidade para cerca de 120 pessoas acomodadas nas mesas espalhadas pelo espaço.

“As lojas foram escolhidas a dedo para participarem desse projeto. Nossa ideia é que não haja estabelecimentos concorrentes, mas diversificados e que se complementem: uma boa padaria, espaços com pizza e vinho no jantar; The Coffee; Tropicool”, diz Thiago Ramos, da FAVO Hospitalidade, Consultoria e Singularidades, uma das empresas envolvidas na criação do conceito do espaço.

O chef Simone Paratella, fundador do restaurante Simone, indicado pelo Guia Michelin, terá um novo restaurante, o Bigolini, no Passeio Paulista.

“A gastronomia tem o poder de deixar os lugares mais vivos. É a solução mais eficaz para conectar pessoas à cidade, motivar encontros e trazer movimento para a região, deixando-a mais segura e interessante. O nome do ‘Passeio Paulista’ ajudou a direcionar a escolha das marcas que irão ocupar o térreo. Precisávamos de um mix que não atendesse somente pessoas que trabalham na torre e moradores do bairro, mas que também conectasse o prédio com o tradicional passeio na Avenida Paulista. Por isso, pensamos em gastronomia, arte e música para motivar e estender a caminhada”, diz Ramos.

Ainda que a maioria dos espaços tenham inauguração prevista para março de 2025, lojas como a D. Propósito, uma combinação de galeria de arte e loja de design voltada aos trabalhos de artistas brasileiros, já está em funcionamento em soft opening.

"O projeto se volta para a mobilidade urbana. A proximidade de metrôs favoreceu o nosso empreendimento. Teremos 20 lojas entre a rua da Consolação e a rua Bela Cintra, que conectará os frequentadores do prédio à cidade, além de ofertar opções de serviços, shopping e lazer”, diz Bernard Kavakama, diretor executivo de empreendimentos corporativos da Fibra Experts, responsável pelo projeto Passeio Paulista, eleito o melhor projeto corporativo no GRI Awards em 2023.

Pinheiros também terá complexo gastronômico

Fellipe Zanuto abrirá pizzaria no complexo gastronômico Lapi. (Adalberto de Melo Pygmeu/Divulgação)

Próximo ao Largo da Batata, o Lapi é um complexo que não contempla apenas estabelecimentos como bares e restaurantes, mas também lojas de roupas e a Livraria Cultura, que terá um novo espaço após o fechamento da loja no Conjunto Nacional.

Operada pelo grupo imobiliário Jacaradá Capital, o complexo comprou cerca de 30 imóveis para dar vida ao centro comercial que já tem em operação o restaurante Panda Ya!, especializados em guiozas e a doçaria Portugo, que faz sucesso com seus pastéis de nata. A intenção do grupo é revitalizar o Largo da Batata para receber os prédios residenciais que devem subir por lá e próximo ao futuro hotel Faena.

O público pode esperar mais casas conhecidas na cena gastronômica paulistana. O chef Fellipe Zanuto, proprietário da premiada A Pizza da Mooca, do restaurante Hospedaria e CEO do grupo Noiz Hospitality, já tem um espaço negociado por lá e pretende abrir mais uma pizzaria.

A padaria St Chico, da chef Helena Mil Homens deve ampliar seu cardápio com a chegada ao Lapi, e Isabela Raposeiras, da cafeteria Coffee Lab chega ao Largo da Batata ainda esse ano, assim como a marca de drinques prontos para consumo, APTK.