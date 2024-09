Rock in Rio 2024: line-up, horários e tudo o que você precisa saber sobre o festival

Mais uma edição do Rock in Rio está chegando ao Brasil a partir desta sexta-feira, 13 — agora comemorando seu 40º ano de existência. Com um line-up diverso de gêneros e artistas, que incluem os headliners Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Evanescence, Deep Purple, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes, entre outros, o festival deste ano tem tudo para ser histórico.

Como nos anos anteriores, o festival acontece na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro — dois dias a mais do que as demais programações. Nesta edição, os organizadores também prepararam algumas surpresas no espaço e atrações inéditas em homenagem aos 40 anos da marca Rock in Rio, as quais à EXAME teve acesso antecipadamente.

Ainda há ingressos disponíveis para os dias 15, 19 e 21, que podem ser comprados pelo site oficial da Ticketmaster. A transmissão será ao vivo no Globoplay, no Multishow e no Canal BIS.

E para sobreviver aos sete dias de festival, a EXAME POP separou uma lista completa com tudo o que você precisa saber para aproveitar o festival sem perrengues. Veja abaixo:

Tudo o que você precisa saber sobre o Rock in Rio 2024

Mapa do Rock in Rio

Palco Mundo Palco Sunset Espaço Favela Rota 85 New Dance Order Gourmet Square Área VIP Global Village Musical Sonhos, Lama e Rock n' Roll Feira Hype Pórtico Rock in Rio Lounge Rock in Rio Club Loja de Produtos Oficiais Dicovery Roda-gigante Motanha-russa Tirolesa Mega Dowload

Como chegar e sair do festival?

Durante os dias de festival, o público poderá contar com o metrô (24h), o BRT Expresso Rock in Rio e o transporte Primeira Classe para se deslocar até a Cidade do Rock. Veja como cada uma dessas opções funcionará em detalhes aqui.

Metrô: R$ 7,50 (R$ 15, ida e volta)

BRT Expresso Rock in Rio – sem paradas: R$ 23,00 (ida e volta)

Planeje sua volta com antecedência, o festival atrai multidões e a saída fica em um local mais perigoso. Tome com motoristas que oferecem viagens por valores fixos sem o uso de aplicativos oficiais e prefira táxis credenciados para não passar por fraudes ou golpes.

Veja o line-up completo do Rock in Rio

A programação completa você confere neste link. Separamos abaixo um guia rápido para cada um dos dias no Palco Mundo:

13 de setembro

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê Part WIU e Teto

14 de setembro

Imagine Dragons

OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

15 de setembro

Avenged Sevenfold

Evanescence

Journey

Os Paralamas do Sucesso

19 de setembro

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

20 de setembro

Katy Perry

Karol G

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

21 de setembro

Pra sempre rock: Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido

Pra sempre sertanejo: Chitãozinho & Xororó, Orquestra Sinfônica Heliópolis, Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes

Pra sempre MPB: Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Majur, Ney Matogrosso e Zeca Baleiro

Pra sempre trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh

1 /26 (RIR_240911_SUNSET_BARAOVERMELHO_DiegoPadilha-7725)

2 /26 (RIR_240911_PORTICO_RITASEIXAS_2RS03861)

3 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_6984)

4 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_6628-Edit)

5 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_3734)

6 /26 (RIR_240911_Palco Mundo_por Wesley Allen6709)

7 /26 (RIR_240911_PALCO MUNDO_por @wesleyallen_ - GIF FOGOS)

8 /26 (RIR_240911_Palco Mundo Fogos_por Wesley Allen7878)

9 /26 (RIR_240911_NDO_CATDEALERS_RITASEIXAS_2RS04531)

10 /26 (RIR_240911_NDO_CATDEALERS_RITASEIXAS_2RS04331)

11 /26 (RIR_240911_MUSICAL_GILBS-9916)

12 /26 (RIR_240911_HighwayStage_CantoCego_DiegoPadilha-6373)

13 /26 (RIR_240911_Gourmet Square_por Wesley Allen5740)

14 /26 (RIR_240911_Gourmet Square_por Wesley Allen5646)

15 /26 (RIR_240911_GlobalVillage_JulianaLinhares_ArielMartini_6929)

16 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8456)

17 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8446)

18 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8420)

19 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8403)

20 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8310)

21 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8299)

22 /26 (RIR_240911_Fonte_ArielMartini_6725)

23 /26 (RIR_240911_Favela_Xande_DiegoPadilha-6865)

24 /26 (RIR_240911_Favela_Xande_DiegoPadilha-6664)

25 /26 (RIR_240911_Esquadrilha da Fumaça_por Wesley Allen5842)

26/26 (RIR_1109_ESTRUTURA_diegopadilha-6105)

Onde assistir ao Rock in Rio online e de graça?

A transmissão do festival será ao vivo no Globoplay, no Multishow e no Canal BIS.

O que não pode levar ao Rock in Rio?

Confira a lista completa do que levar ao festival aqui. Veja abaixo o que você não deve levar ao Rock in Rio:

Garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade

Garrafas com embalagem superior a 500ml

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”)

Copos térmicos, de vidro ou metal

Latas

Capacetes

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc)

Brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas

Barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas

Guarda-chuvas

Objetos pontiagudos

Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas

Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie

Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente)

Substâncias inflamáveis e/ou corrosivas

Sprays

Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers)

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente), exceto água

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado, ou não

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem

Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato)

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, ou com lente destacável

Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros

objetos voadores

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens, ou símbolos com divulgações comerciais, ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas

Drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares

Buzinas de ar comprimido

Megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular

Tintas, corantes e outros produtos relacionados

Bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões

Qualquer item que represente intuito de comercialização ou que possa representar riscos à segurança do evento

Proteja seus pertences e seu celular com essas dicas

Para além da integridade física, vem a preocupação com o celular (e as inúmeras contas que estão logadas dentro dele). Para isso, a EXAME listou algumas boas práticas para evitar problemas graves como roubo de dados, acesso a contas bancárias e fraudes de identidade.

Crie uma senha de bloqueio: cadastre uma senha numérica ou padrão para impedir o acesso ao celular por terceiros; Apague os dados do cartão: delete os apps de banco e as informações de pagamento em apps como iFood e Uber; Ande com dinheiro no bolso: leve dinheiro físico para reduzir a necessidade de sacar o celular a todo momento; Esconda os apps: selecione todos os aplicativos importantes e coloque-os em uma pasta com senha exclusiva, veja abaixo como fazer.

Como comprar e qual os valores dos ingressos que sobraram?

Ainda há ingressos remanescentes para os dias 15, 19 e 21, que podem ser adquiridos no site oficial da ticketmaster. Veja abaixo os preços:

Ingresso inteiro: R$ 795

Meia-entrada: R$ 397,50

Benefício Itaú com 15% de desconto na inteira: R$ 675,75

Como pedir reembolso do ingresso do Rock in Rio?

Segundo as informações oficiais do evento, caso haja alteração ou cancelamento da atração principal (headliner) do dia referente ao ingresso adquirido, por qualquer motivo, o ingresso deste dia permanece válido, sendo de livre escolha do cliente comparecer a este dia ou não. Caso o portador do ingresso opte por comparecer ao evento, não será realizado o reembolso do valor pago correspondente ingresso. Se o portador optar previamente por não comparecer no dia, o titular (comprador) poderá solicitar o reembolso do valor de face dos ingressos até a data limite a ser comunicada pela Organização do Evento, devendo seguir as orientações de reembolso por parte da organização do evento.

Após a data limite estabelecida pela Organização do Evento não haverá mais possibilidade de reembolso. Em nenhuma hipótese haverá reembolso de ingressos de clientes que entraram no recinto na data de realização do evento ou que tenha sido de qualquer forma utilizado.

Quando será o Rock in Rio 2024?

Festival ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro).