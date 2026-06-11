Real Time Big Data: Campos tem 45% e Lyra, 40%, no 1º turno no Pernambuco

O ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera a disputa pelo governo de Pernambuco, segundo o levantamento Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 11. Em um cenário de primeiro turno, ele registra 45% das intenções de voto.

Na sequência aparece a governadora Raquel Lyra (PSD), que tenta a reeleição, com 40%. Ivan Moraes (PSOL) tem 3% neste cenário. Renan Hallais (Missão) não pontuou. Ao todo, 6% dos entrevistados votariam branco ou nulo, mesmo índice dos que preferiram não responder.

Desde o último estudo divulgado pelo instituto, em abril, a distância entre Campos e Lyra diminuiu. Na ocasião, Campos tinha 50% e Lyra, 33%, no primeiro turno.

Segundo turno e avaliação

Em um segundo turno entre os dois mais votados, Campos vence com 46%, contra os 41% de Lyra. Votos brancos e nulos somam 6%, e 7% não quiseram responder.

Sobre a avaliação do governo atual, 57% dos respondentes aprovam a gestão de Raquel Lyra, 40% desaprovam e 3% não responderam.

Na questão qualitativa, 44% avaliam o mandato como regular, 34% como ótimo ou bom e 20% como ruim ou péssimo.

A Real Time Big Data ouviu 1600 pernambucanos entre os dias 9 e 10 de junho. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa foi registrada sob o código PE-09426/2026.