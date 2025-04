Cláudio Castro é reprovado por 50,9% e aprovado por 40,6%, diz pesquisa Futura O levantamento aponta que 8,5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre a gestão do governador fluminense

Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2023 - O secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, falam com a imprensa após reunião no Palácio Guanabara. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil (Tânia Rêgo/Agência Brasil)