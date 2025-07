Cartão Jaé passa a ser obrigatório para gratuidades no transporte do Rio

Neste fim de semana foi dado início ao uso obrigatório do cartão Jaé para os usuários com direito à gratuidade no transporte público municipal do Rio — incluindo ônibus, BRT, VLT, vans e "cabritinhos". Para a Prefeitura, os dois primeiros dias do novo sistema de bilhetagem funcionaram como bom termômetro para terça-feira — considerado o "dia D" da mudança — quando ocorre o retorno das atividades normais na cidade. Foi decretado feriado nesta segunda-feira, devido ao encontro da Cúpula do Brics na capital fluminense.

No sábado, foram registrados 434 mil embarques realizados por meio do Jaé, sendo 283 mil correspondentes a gratuidades. Um aumento em relação ao mesmo período anterior, quando 278 mil pessoas embarcaram com o novo sistema nos transportes municipais, sendo 161 mil gratuidades. Destaque para o crescimento na quantidade de idosos utilizando o benefício, passou de 70 mil no sábado, dia 28 de junho, para 159 mil no último dia 5.

A Secretaria de Transportes monitora os dados em tempo real e avaliou que o crescimento "demonstra que a população está se adaptando rapidamente e confiando na nova tecnologia". Nas ruas, no entanto, passageiros relataram experiências variadas com a novidade.

Primeiro dia do Jaé tem relatos positivos e falhas de operação

No primeiro dia de uso exclusivo do Jaé para gratuidades, o jornal O Globo foi até a Central do Brasil, no Centro do Rio. A aposentada Fátima Teixeira declarou não ter tido problemas: “Foi uma belezura”.

O auxiliar de serviços gerais Antônio Baptista também conseguiu utilizar o sistema sem grandes dificuldades após reposicionar o cartão na catraca.

Por outro lado, Margareth Motta, de 66 anos, relatou falha na leitura do Jaé em três tentativas e também não conseguiu embarcar com o antigo RioCard. Ela e outros idosos recorreram ao uso da identidade para seguir viagem.

O passageiro Luiz Carlos, de 56 anos, portador de necessidades especiais, foi pego de surpresa por ainda não ter feito o cadastro do novo cartão. Relatou dificuldades e constrangimento ao tentar embarcar sem o Jaé.

Segundo dia tem movimento menor, mas repetição de relatos divergentes

No domingo, o Terminal Gentileza também registrou diferentes experiências com o sistema. Júlio de Araújo, de 81 anos, usou o Jaé sem complicações. Juracy da Silva, de 78, também relatou uso tranquilo ao visitar os netos.

Em contrapartida, João Carlos Regis, de 83, ainda aguarda o recebimento do cartão desde março. Sem o Jaé, enfrentou constrangimentos ao tentar se locomover pela cidade com a esposa.

A Prefeitura reforça que pessoas com direito à gratuidade ainda podem realizar o cadastro presencial e receber o cartão amarelo no mesmo dia.

A partir de agora, PCDs, doentes crônicos atendidos na rede municipal, estudantes da rede pública e cotistas universitários precisarão estar cadastrados no sistema Jaé. Idosos com mais de 65 anos ainda podem usar documento de identidade com foto para embarcar.

Em 2 de agosto, a exigência do Jaé será estendida a todos os usuários do sistema municipal. As integrações do Bilhete Único Carioca continuarão válidas apenas com o Jaé. O Bilhete Único Intermunicipal permanece inalterado.

Postos de atendimento seguem abertos durante julho

Os postos continuam com atendimento para novos cadastros. Em função do feriado desta segunda-feira (7 de julho), alguns terão horários especiais. A partir de terça-feira, voltam a operar das 7h às 19h.

Super Postos (7h às 19h):

Clube do Servidor – Cidade Nova

Nave do Conhecimento – Engenho de Dentro

Centro Esportivo Miécimo da Silva – Campo Grande

Vila Olímpica de Deodoro

Demais Postos (9h às 12h):

Botafogo

Centro 2 – Estácio

Terminais BRT Alvorada, Jardim Oceânico e Paulo da Portela

Shopping São Luiz – Madureira (exclusivo gratuidades)

Santa Cruz, Pingo D’Água, Terminal Gentileza, Arena Jovelina, Padre Miguel

Fechados no feriado: