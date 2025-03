Riocard: veja como regularizar e o que mudou no transporte público dos cariocas

O sistema de bilhetagem eletrônica Riocard, usado amplamente no transporte público do Rio de Janeiro, foi substituído pelo Jaé nos modais municipais. A mudança atinge usuários de ônibus municipais, BRT e VLT, que precisam se cadastrar no novo sistema para manter benefícios como a gratuidade.

A substituição não vale para todos os transportes. O Riocard seguirá funcionando normalmente no metrô e nos trens, geridos pelo governo estadual, bem como em ônibus e vans intermunicipais. Nesse caso, não será necessário trocar o cartão, que será atualizado automaticamente ao ser utilizado.

A regularização depende do tipo de benefício e modal utilizado. Usuários do programa Vale Social, por exemplo, precisam trocar seus cartões atuais por um novo modelo unificado, emitido pela Riocard Mais, até o dia 20 de dezembro de 2024.

A migração para o Jaé começou com um período de transição, durante o qual os dois sistemas operaram em paralelo. Desde 1º de novembro de 2024, é possível fazer o cadastro obrigatório no novo sistema para continuar utilizando a gratuidade nos transportes municipais.

Como se adaptar às novas regras

A recomendação da prefeitura é que os usuários verifiquem se seus benefícios estão atualizados e que acompanhem os comunicados oficiais sobre mudanças nas regras de bilhetagem. Para quem utiliza modais tanto municipais quanto estaduais, será necessário portar os dois cartões: o Jaé e o Riocard.

Evite contratempos com o novo sistema

A orientação é que os passageiros façam o processo de transição com antecedência para evitar contratempos após o fim do uso do Riocard nos transportes municipais. Canais digitais da prefeitura e das operadoras de transporte seguem sendo as principais fontes de atualização para os passageiros.