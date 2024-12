Passagem de ônibus no Rio de Janeiro vai ter reajuste, anuncia Paes

O preço da passagem dos ônibus municipais do Rio deve subir nesta semana. O índice do aumento poderá ser divulgado ainda nesta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes durante visita ao Palco Rio, em frente ao Copacabana Palace, onde acontecerá a principal festa do réveillon da cidade. O último reajuste de passagem no Rio foi em 2023. Neste ano, não houve aumento.

"A gente vai ter o reajuste, só não está definido de quanto, mas até o final do dia a gente informa", disse Paes, acrescentando que a data para vigorar provavelmente será até quinta-feira.

O último reajuste dos ônibus foi concedido no começo de 2023. Na ocasião, a tarifa passou de R$ 4,05 para R$ 4,30, preço que está valendo até esta segunda.

"A partir do Jaé (novo sistema eletrônico de pagamento que substituirá o RioCard a partir de fevereiro) vai melhorar. Mas a gente consegue calcular o custo das empresas. O que a gente não aumenta a população paga do mesmo jeito, em subsídio, o que pode ser injusto, às vezes. Certamente vai ter o reajuste", confirmou Paes