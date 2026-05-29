Anvisa autoriza funcionamento de fábrica da Ypê e uso de produtos fabricados a partir de 1º de abril

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou nesta sexta-feira, 29, a retomada da produção da Ypê em sua unidade de Amparo, no interior de São Paulo, após realizar uma nova inspeção no local.

A agência também autorizou a utilização dos produtos com numeração final de lote "1" fabricados a partir de 1º de abril de 2026. Já os itens produzidos antes dessa data continuam com a comercialização e o uso suspensos, devendo permanecer armazenados em local seguro, conforme orientação do órgão.

De acordo com a Anvisa, a inspeção verificou "a adequação das principais ações corretivas que têm sido implementadas pela Ypê desde a suspensão" dos produtos.

"Verificamos que esta fábrica da Ypê já reúne as condições necessárias para operar com segurança e disponibilizar produtos sem risco sanitário para a população brasileira", afirmou Leandro Safatle, em visita às instalações da Química Amparo nesta sexta. Segundo a Anvisa, a empresa realizou melhorias nas linhas de produção e controle.

O que muda para a Ypê a partir de agora?

A medida altera parcialmente a decisão anunciada pela agência em 7 de maio, quando foi determinado o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca identificados com final de lote 1 e fabricados na unidade de Amparo, localizada a cerca de 130 quilômetros da capital paulista.

Na ocasião, a Anvisa também havia suspendido a fabricação desses produtos, alegando a existência de falhas nos processos de controle de qualidade adotados pela empresa.

"A fiscalização constatou a adequação das principais ações corretivas que têm sido implementadas pela Ypê desde a suspensão de duas linhas de produção da fábrica de Amparo (SP), determinada em 7 de maio pela Anvisa por meio da Resolução (RE) 1834/2026. A empresa apresentou um plano de ação para atender os 76 requisitos sanitários identificados na inspeção conjunta realizada em abril deste ano", explicou a Anvisa, no comunicado emitido nesta sexta-feira, 29.

A agência também afirmou que está coordenando a ação com os governos municipal e estadual e que continuará monitorando as "ações corretivas em implementação, constantes do plano de ação apresentado pela empresa".

"A suspensão do comércio, da distribuição e do uso de detergentes lava-louças líquidos, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da Ypê com lotes de numeração final 1 e fabricados até 31 de março de 2026 - elencados na Resolução 1.834/2026 da Anvisa – permanece em vigor. Esses produtos devem permanecer armazenados em local seguro e não serem descartados. Sua liberação ocorrerá à medida em que a empresa apresentar laudos de laboratórios autorizados pela Anvisa".