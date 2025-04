Central do Brasil terá desfile inspirado em looks de Lady Gaga, com modelos LGBTQIA+

Na próxima semana, a cidade do Rio viverá dias de ansiedade, na expectativa pela chegada da cantora Lady Gaga, que fará um show gratuito na Praia de Copacabana, no próximo sábado, 3. A partir disso, a SuperVia irá promover um desfile na Central do Brasil, no Centro, na próxima terça-feira (29), a partir das 10h30, com modelos LGBTQIA+, que usarão looks inspirados em roupas da diva pop.

O grupo de 30 modelos, com maioria composta por drag queens e pessoas trans, vai vestir diferentes peças, todas inspiradas na cantora. Fãs que demonstraram interesse em participar, ao comentar publicação no Instagram da SuperVia, também poderão participar do evento, a partir de uma seleção feita pela concessionária.

Na prática, o desfile começará descendo a escadaria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), próximo a uma das saídas da Central, rumo ao centro da gare (salão principal, próximo às catracas), onde ocorrerá a apresentação. O público poderá acompanhar tudo em cadeiras que serão instaladas no dia do evento, diante do tapete vermelho por onde passará o time de modelos.

Um DJ, que estará vestido de Lady Gaga, irá embalar a festa, com músicas da cantora durante o desfile. Imitadoras da diva pop também marcarão presença, como Gaga Gothic, que tem quase 40 mil seguidores no Instagram.

Em 2023, um desfile semelhante foi realizado no mesmo local, quando a temática era a sustentabilidade. Na ocasião, modelos vestiam uniformes antigos da SuperVia, que foram transformados em novos looks. Sobre um tapete rosa, os modelos chamaram a atenção do público, que lotou as cadeiras.

Desta vez, de acordo com a concessionária, o objetivo do desfile é celebrar a diversidade, além de divulgar a programação especial de trens para o público que vai ao show em Copacabana. A ação da SuperVia é realizada em parceria com o Rio sem LGBTIFobia, o Grupo Arco-Íris, a Escola de Devines, o Pink Flamingo e a página oficial de fãs RDT Lady Gaga.

A ação também vai contar com campanha de conscientização, orientando a população LGBTI sobre como se manter segura e o que fazer em casos de violência, além de dicas para preservar a saúde sexual. Neste dia, na Central, serão distribuídos panfletos, bem como kits com camisinha e lubrificante.

Programação dos trens no dia do show de Lady Gaga (3 de maio)

A Supervia terá funcionamento especial para o dia do show. Para a ida, o público poderá usar normalmente os trens da grade. No sábado (3), a estação Central do Brasil irá fechar às 21h e reabrirá à meia-noite para o atendimento ao término do espetáculo.

A estação Central do Brasil será a única da Supervia aberta para embarque, para atender aos passageiros que foram de metrô.

As demais estações ficarão abertas somente para desembarque.

A previsão dos horários das viagens na madrugada é: