Putin afirma que modelo de globalização liberal "se tornou obsoleto"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou neste domingo, em discurso na cúpula do Brics, que o modelo de globalização liberal "se tornou obsoleto".

"A mudança na ordem econômica mundial continua a ganhar impulso. Todos nós somos testemunhas do fato de que o modelo de globalização liberal se tornou obsoleto", disse o governante russo, falando por videoconferência.

Como resultado, Putin enfatizou que "o foco da atividade empresarial está se deslocando para os mercados em desenvolvimento, o que está impulsionando uma grande onda de crescimento, inclusive nos países do BRICS".

Putin destacou que os países do Brics representam não apenas um terço da área terrestre do mundo e quase metade da população mundial, mas também "40% da economia mundial".

"E o produto interno bruto (PIB) total em termos de paridade de poder de compra já atingiu US$ 77 trilhões, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A propósito, nesse indicador, o BRICS supera significativamente outros blocos, incluindo o G7, que tem US$ 57 trilhões", comparou.

O chefe do Kremlin frisou que 90% das transferências entre a Rússia e os outros países do grupo são feitas em moedas nacionais e exaltou o apoio do Brasil à iniciativa da presidência russa de criar uma Bolsa de Grãos, uma vez que o BRICS responde por 44% da produção mundial de grãos.

Putin, cujo país sediou a cúpula do Brics em outubro do ano passado, recusou-se a viajar para o Rio de Janeiro por medo de ser preso por ordem do Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia.

