Atlas: Samanda Alves e Styvenson lideram disputa ao Senado no Rio Grande do Norte

A deputada federal Samanda Alves (PT) e o senador Styvenson Valentim (Podemos) lideram a disputa pelas duas vagas ao Senado no Rio Grande do Norte, segundo pesquisa Atlas/94FM divulgada nesta sexta-feira, 29.

No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, a petista aparece com 20,2% das intenções de voto, seguida por Styvenson com 19,7%. Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro do levantamento.

Rafael Motta (PDT) aparece com 13,7%, seguido de Coronel Hélio Oliveira (PL), com 13,3%, e a senadora Zenaide Maia (PSD), que também tenta se reeleger, com 13,1%.

Sandro Pimentel (PSOL) soma 3,5%, enquanto Flávio Rocha (Novo) registra 1,8%. Os votos brancos e nulos chegam a 10,5%, e 4,4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Atualmente, quem ocupa as três vagas do Rio Grande do Norte no Senado são Rogério Marinho (PL), que termina o mandato em 2031, Styvenson Valentim e Zenaide Maia, que saem do Congresso neste ano.

A pesquisa Atlas/94FM ouviu 962 eleitores do Rio Grande do Norte entre os dias 22 e 27 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança é de 95%. Os resultados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RN-02267/2026.