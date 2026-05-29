Atlas: Lula tem vantagem de 29 pontos contra Flávio no 1º turno no Rio Grande do Norte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial no Rio Grande do Norte, segundo a pesquisa Atlas/94FM, divulgada nesta sexta-feira, 29. Em um cenário de primeiro turno, Lula tem 58,3% das intenções de voto.

Em segundo lugar, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 28,6%. Ele é seguido por Renan Santos (Missão), com 7,5%.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra 2,1% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 1,3%. Augusto Cury (Avante) tem 0,4%, mesmo índice do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC). Votos brancos e nulos somam 1,4%.

Segundo turno e avaliação do governo federal

O levantamento simulou cenários de segundo turno entre Lula e outros nomes do cenário político. O presidente vence em todos os embates.

Contra Flávio Bolsonaro, Lula ganha de 61,1% a 31,8%. Ao todo, 7% votariam em branco, nulo ou não saberiam responder.

Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2033, Lula ganha de 60,7% a 32,2%, com índice de não resposta de 7,1%.

Contra Zema, Lula vence de 61% a 29,7%, com 9,3% de indecisos. Já contra Caiado, Lula também vence com 61%, enquanto o goiano registra 28,7% das intenções de voto. Ao todo, 10,4% dos eleitores não souberam responder.

A pesquisa também questionou os respondentes sobre o desempenho de Lula à frente do governo federal. Ao todo, 59% dos eleitores potiguares aprovam a gestão, contra 37% que desaprovam.

Na questão qualitativa, 50% avaliam o governo como bom ou ótimo, 36%, como ruim ou péssimo, e 14%, como regular.

A pesquisa Atlas/94FM ouviu 962 eleitores do Rio Grande do Norte entre os dias 22 e 27 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06594/2026.