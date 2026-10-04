Brasil vive uma 'onda conservadora nas urnas' no 1º turno, diz Fabio Zambelli

RESUMO ＋ O primeiro turno das eleições de 2026 fortaleceu a direita no Congresso Nacional e em governos estaduais neste domingo, 4, segundo Fabio Zambelli, analista de risco político e jornalista. A articulação de chapas conservadoras impulsionou vitórias no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto candidaturas de terceira via perderam espaço.

A apuração do primeiro turno das eleições de 2026 revelou um mapa político marcado pelo fortalecimento da direita, com redefinição de forças no Congresso Nacional e novas lideranças regionais que prometem ditar o ritmo da política brasileira nos próximos anos. É essa a análise do especialista Fabio Zambelli, analista de risco político e jornalista, que participou da transmissão ao vivo da EXAME neste domingo, 4.

Segundo o analista, o resultado das urnas nos principais colégios eleitorais do país reflete a eficiência da articulação da direita em transferir votos e consolidar chapas completas. A combinação entre a disciplina do eleitorado conservador, o alinhamento tático para a disputa das duas vagas ao Senado e o uso estratégico das máquinas estaduais e municipais impulsionou vitórias decisivas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste — e redesenhou o mapa de forças políticas nacionais.

O movimento também estreitou o espaço de candidaturas alternativas da "terceira via" e impôs uma nova correlação de forças na relação do Palácio do Planalto com o Poder Legislativo. Veja abaixo as principais considerações do especialista durante a apuração das eleições:

O 'efeito São Paulo' e a consolidação de Tarcísio

A reeleição do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo, ainda em primeiro turno, acompanhada pela vitória da dupla de senadores Guilherme Derrite e André do Prado, do Partido Liberal (PL) consolidou o estado como a principal fortaleza do campo conservador.

De acordo com Zambelli, a articulação na Grande São Paulo — potencializada pela atuação do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) — foi determinante para movimentar o eleitorado de regiões periféricas e reverter margens históricas.

"Essa dupla, Ricardo Nunes e Tarcísio, conseguiu melhorar o desempenho da direita na Grande São Paulo, uma região com mais de 10 milhões de eleitores. A criação dessa 'colinha pronta' entre a liderança do governo e os candidatos ao Senado mostrou uma organização tática que garantiu uma votação expressiva", avalia o analista.

O resultado do pleito paulista também impôs uma dura derrota ao Governo Federal, com a não eleição das ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva para o Senado, além da margem ampliada de Tarcísio sobre Fernando Haddad (PT), até então, principal sucessor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República.

A força do PL e a reorganização do Senado

O avanço da direita foi visível nas disputas para o Senado Federal em colégios eleitorais estratégicos. No Distrito Federal, a 'dobradinha' entre Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, do PL, confirmou o alinhamento do eleitorado conservador do Centro-Oeste. Fenômeno semelhante ocorreu em Santa Catarina, com as eleições de Carol de Toni e Carlos Bolsonaro, também do PL.

Zambelli destaca que a capacidade de mobilização do PL e a disciplina do eleitor na reta final superaram as projeções das pesquisas de véspera:

"A direita se organizou com muita clareza para a eleição do Senado. O eleitor chegou às urnas com a chapa consolidada na cabeça. A estratégia de vincular figuras de forte apelo popular a nomes da bancada federal funcionou perfeitamente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste."

Vitória de Moro no Paraná e avanço no Rio Grande do Sul

No Paraná, a eleição de Sérgio Moro (PL) ao governo do estado em primeiro turno marcou um dos retornos mais simbólicos da noite. A despeito do crescimento do candidato governista Sandro Alex (PSD) na reta final, a força da marca de Moro e a divisão do eleitorado local garantiram o resultado.

"A vitória de Sérgio Moro tem um significado político enorme. Trata-se do retorno de uma figura central da Lava Jato ao comando de um estado estratégico, enfrentando máquinas locais e consolidando sua liderança autônoma dentro do espectro da direita", ressalta o analista.

No Rio Grande do Sul, a eleição de Luciano Zucco (PL) para o Palácio Piratini ainda na primeira etapa, somada ao desempenho da bancada conservadora no Senado — com destaque para Marcel van Hattem e Ubiratan Sanderson (ambos do PL) —, evidenciou o esvaziamento das candidaturas de centro alinhadas à gestão de Eduardo Leite (PSD).

Fraco desempenho da 'Terceira Via' e o diagnóstico das candidaturas

A apuração também expôs o estreitamento do espaço para candidaturas alternativas de centro e de perfil liberal tradicional. Nomes como Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos enfrentaram dificuldades para furar o bloqueio da polarização nacional.

Sobre o desempenho do governador de Minas Gerais, Zambelli observa que a falta de uma marca nacional própria e a sobreposição do eleitorado com o bolsonarismo limitaram seu alcance:

"Zema ficou sem espaço no espectro eleitoral. Ele é aprovado em Minas, mas não conseguiu expandir sua base fora do estado nem se diferenciar da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ao tentar flutuar entre a crítica e o apoio, acabou perdendo terreno na própria base."

Por outro lado, o crescimento da candidatura de Augusto Cury na terceira posição é apontado por Zambelli como uma busca pontual do eleitorado por um tom mais moderado, embora sem força suficiente para alterar a dinâmica de ida ao segundo turno entre as duas principais forças do país.

O desenho das urnas no primeiro turno de 2026 estabelece uma bancada federal de perfil predominantemente conservador e alinhada às pautas do Centrão e do PL. O próximo ciclo governamental terá de negociar com um Poder Legislativo organizado, de forte apelo regional e com bancadas estaduais fortalecidas pela expressiva votação de puxadores de votos, como Nikolas Ferreira em Minas Gerais e Lucas Pavanato em São Paulo.