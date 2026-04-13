Eleições de 2026 serão mais à direita, preveem especialistas

“Daqui a nove meses o Brasil será governado pela direita”, preconizou o comentarista político Caio Coppolla, em sua palestra no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, na última sexta-feira (10). O evento bateu recorde de público nesta edição, com 7 mil participantes, segundo o Instituto de Estudos Empresariais (IEE), organizador do fórum há 39 anos.

De acordo com Coppolla, muita coisa mudou no cenário eleitoral, de 2022 pra cá, que justificaria a mudança do pêndulo político. “As maiores preocupações do brasileiro hoje são criminalidade e corrupção, e esses não eram os principais problemas no imaginário das pessoas em 22”, exemplifica, opinando que os dois temas são problemáticos para a esquerda. Além disso, ele destacou que, bem diferente do primeiro mandato, Lula tem hoje 33% de avaliações positivas (ótimo e bom) no eleitorado. “Nunca um governo se reelegeu ou elegeu sucessor no Brasil com menos de 40% de ótimo e bom”, pontuou. E completou: Pesquisas mostram que os millenials e geração Z estão cada vez mais à direita, porque se informam mais pela internet”.

No mesmo painel, o analista político Lucas de Aragão disse acreditar que Senado vai dar um passo à direita nestas eleições, podendo, inclusive, conquistar a presidência da casa, uma vez que o possível impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal pautará não apenas a eleição de senadores, mas também a da Presidência da Casa. “Mas será uma direita mais soft, na linha da Tereza Cristina ou do Rogério Marinho”. Ele concorda com Copolla que corrupção e segurança pública são temas sensíveis para o atual governo, e que isso pode atrapalhar nas eleições. “Corrupção é o motivo mais citado pelas pessoas que dizem não votar no PT de jeito nenhum, e o caso do Banco Master vem agravar a situação. Independente de envolvimento, seria ruim para qualquer presidente que estivesse ali. E segurança pública é um tema que o governo também não consegue trabalhar”, acrescentou.

O terceiro participante do painel, que foi intitulado “Eleições 2026: o jeito que elege”, Mauricio Moura, doutor em Economia e fundador do Instituto de Pesquisa IDEIA, destacou também que a abstenção geralmente ocorre mais nas faixas de renda e escolaridade mais baixas, onde o PT tem uma maior parcela do eleitorado. “Então, a abstenção prejudica mais a esquerda nas eleições”, opinou. E no Senado, um outro movimento desses eleitores de baixa renda deve favorecer candidatos de direita: “A decisão sobre Senado e Câmara costuma ser na boca da urna. O sujeito acorda e diz: ‘quem é o candidato do Bolsonaro/ Quem é o candidato do Lula?`. Há uma grande correlação entre as duas eleições. Só que esse ano tem dois votos para senadores, e muita gente não sabe disso. Tem muito branco e nulo no segundo voto para senador, especialmente nas urnas de baixa renda e escolaridade”.

Os especialistas também comentaram sobre os desafios para a direita, sobretudo numa confirmação da candidatura de Flávio Bolsonaro. “Flávio carrega o ônus e o bônus de ter o nome Bolsonaro. Com certeza isso traz voto e popularidade, mas também ele vai ter que responder pelo governo do pai. As pessoas não conseguem diferenciar o Flávio do pai”, destaca Maurício Moura. Essas explicações, segundo Lucas de Aragão, se concentrarão principalmente no tema pandemia, que ainda está muito no imaginário negativo do eleitor. “Tem também a questão do voto feminino, que é maior que o masculino no Brasil, e Lula tem vantagem nesse quadrante. Flávio terá que endereçar isso”, completou.

Para Caio Coppolla, o debate na direita seria favorecido com mais de um candidato neste campo. “Acho interessante múltiplas candidaturas pela direita porque enriquece o debate e desloca a Janela de Overton para este lado. Jornalistas são mais à esquerda, mas precisam seguir regras eleitorais, dando o mesmo espaço para os quatro ou cinco candidatos mais bem colocados. Se forem três ou quatro de direita contra o Lula, as ideias de direita pautarão o debate. Várias ideias de direita, sobre variados enfoques, terão que entrar na pauta e receber atenção da imprensa”, explicou. Segundo ele, independente do resultado eleitoral, isto seria benéfico pro debate público, que historicamente foi deslocado para a esquerda.