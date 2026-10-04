Resultado da eleição no Paraná: Sergio Moro é eleito governador no primeiro turno

Em sua atuação política e institucional, Sergio Moro defende propostas centradas no combate à criminalidade, reformas no sistema penal e integridade pública (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Divulgação)
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20h54.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 20h56.
Com 99,85% das urnas apuradas, Sergio Moro (PL) obteve 50,11% dos votos válidos (3.123.951) e é eleito governador do Paraná no primeiro turno das eleições de 2026. Em segundo lugar vem Sandro Alex (PSD), que registrou 25,35% dos votos válidos. Requião Filho (PDT) apareceu na terceira colocação, com 23,47%.
Essa é a primeira vez que Sergio Moro ocupa um cargo de governador. Ele recebeu mais de 3,1 milhões de votos no Paraná.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO
Sergio Fernando Moro é filiado ao Partido Liberal (PL) e exerce o mandato de senador da República pelo estado do Paraná desde 2023.
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), atuou por 22 anos como juiz federal e foi professor universitário. Ganhou notoriedade nacional e internacional ao comandar, entre 2014 e 2018, os julgamentos em primeira instância da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Em 2018, pediu exoneração da magistratura para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro, função que exerceu até abril de 2020. Na iniciativa privada, atuou como advogado, consultor e palestrante.
Durante sua trajetória no Judiciário e no Congresso Nacional, sua atuação destacou-se em pautas de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e segurança pública. Como senador, foi autor e articulador de projetos voltados ao endurecimento de penas para o crime organizado, proteção de autoridades e regras de prisão preventiva e execução de penas.
Em sua atuação política e institucional, defende propostas centradas no combate à criminalidade, reformas no sistema penal e integridade pública.
Em 2026, o Paraná teve oito nomes disputando o cargo de governador:
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: