Resultado da eleição no Paraná: Sergio Moro é eleito governador no primeiro turno

Com 99,85% das urnas apuradas, Sergio Moro (PL) obteve 50,11% dos votos válidos (3.123.951) e é eleito governador do Paraná no primeiro turno das eleições de 2026. Em segundo lugar vem Sandro Alex (PSD), que registrou 25,35% dos votos válidos. Requião Filho (PDT) apareceu na terceira colocação, com 23,47%.

Essa é a primeira vez que Sergio Moro ocupa um cargo de governador. Ele recebeu mais de 3,1 milhões de votos no Paraná.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem é Sergio Moro?

Sergio Fernando Moro é filiado ao Partido Liberal (PL) e exerce o mandato de senador da República pelo estado do Paraná desde 2023.

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), atuou por 22 anos como juiz federal e foi professor universitário. Ganhou notoriedade nacional e internacional ao comandar, entre 2014 e 2018, os julgamentos em primeira instância da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Em 2018, pediu exoneração da magistratura para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro, função que exerceu até abril de 2020. Na iniciativa privada, atuou como advogado, consultor e palestrante.

Durante sua trajetória no Judiciário e no Congresso Nacional, sua atuação destacou-se em pautas de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e segurança pública. Como senador, foi autor e articulador de projetos voltados ao endurecimento de penas para o crime organizado, proteção de autoridades e regras de prisão preventiva e execução de penas.

Em sua atuação política e institucional, defende propostas centradas no combate à criminalidade, reformas no sistema penal e integridade pública.

Governo do Paraná nas eleições de 2026

Em 2026, o Paraná teve oito nomes disputando o cargo de governador:

Adriano Funileiro (PCO) — 29

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) — 33

Luiz França (Missão) — 14

Requião Filho (PDT) — 12

Samuel de Mattos (PSTU) — 16

Sandro Alex (PSD) — 55

Sergio Moro (PL) — 22

Tayná Miessa (UP) — 80

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: