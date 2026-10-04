Augusto Cury vota em Colina, no interior de São Paulo

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11h11.
O candidato do partido Avante à Presidência, o escritor e psiquiatra Augusto Cury, votou às 11h deste domingo, 4, em Colina, no interior de São Paulo. Em sua primeira eleição, Cury concorre com o número 70, tem Júlio Delgado como vice e acompanhará a apuração em casa, em Ribeirão Preto.
Candidato do Avante à Presidência, o escritor e psiquiatra Augusto Cury votou na manhã deste domingo, 4, em Colina, no interior de São Paulo.
A seção fica na Emef Coronel José Venâncio Dias, na cidade onde ele nasceu. O voto aconteceu às 11h.
É a primeira eleição que Cury disputa. Depois de votar, ele segue para Ribeirão Preto, também no interior paulista, onde acompanhará a apuração de casa.
Conhecido pelos livros sobre comportamento, saúde mental e desenvolvimento pessoal, Augusto Cury trocou a carreira construída como escritor pela primeira disputa eleitoral de sua trajetória: a corrida pela Presidência da República em 2026.Aos 67 anos, Cury estreia nas urnas como candidato à Presidência e declarou patrimônio de R$ 242,28 milhões à Justiça Eleitoral.
Augusto Jorge Cury, o candidato, nasceu em 2 de outubro de 1958, em Colina, no interior de São Paulo. No registro eleitoral, aparece com o nome de urna “Escritor Augusto Cury”, número 70, ensino superior completo e ocupação de “escritor e crítico”. Cury é casado e tem três filhos.
O Avante oficializou seu nome em convenção nacional realizada em 3 de agosto, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A legenda concorre de forma isolada na disputa presidencial, sem integrar uma coligação.
Cury tem como candidato a vice-presidente o ex-deputado Júlio Delgado, também do Avante.
Augusto Cury votou às 11h deste domingo, 4, na Emef Coronel José Venâncio Dias, em Colina, no interior de São Paulo. O município é a cidade natal do candidato.
Augusto Jorge Cury é escritor e psiquiatra, conhecido por livros sobre comportamento, saúde mental e desenvolvimento pessoal. Nascido em 2 de outubro de 1958, em Colina, ele é casado e tem três filhos.
Augusto Cury concorre à Presidência pelo Avante com o número 70. No registro eleitoral, seu nome de urna é “Escritor Augusto Cury”.
Sim, as eleições de 2026 marcam a primeira disputa eleitoral de Augusto Cury. Após votar, o candidato seguirá para Ribeirão Preto, onde acompanhará a apuração de casa.
O candidato a vice-presidente na chapa de Augusto Cury é o ex-deputado Júlio Delgado, também do Avante. O partido disputa a Presidência sem integrar uma coligação.
Augusto Cury declarou patrimônio de R$ 242,28 milhões à Justiça Eleitoral. O candidato tem 67 anos e estreia nas urnas na disputa pela Presidência da República.