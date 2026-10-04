Augusto Cury vota em Colina, no interior de São Paulo

RESUMO ＋ O candidato do partido Avante à Presidência, o escritor e psiquiatra Augusto Cury, votou às 11h deste domingo, 4, em Colina, no interior de São Paulo. Em sua primeira eleição, Cury concorre com o número 70, tem Júlio Delgado como vice e acompanhará a apuração em casa, em Ribeirão Preto.

Candidato do Avante à Presidência, o escritor e psiquiatra Augusto Cury votou na manhã deste domingo, 4, em Colina, no interior de São Paulo.

A seção fica na Emef Coronel José Venâncio Dias, na cidade onde ele nasceu. O voto aconteceu às 11h.

É a primeira eleição que Cury disputa. Depois de votar, ele segue para Ribeirão Preto, também no interior paulista, onde acompanhará a apuração de casa.

Conhecido pelos livros sobre comportamento, saúde mental e desenvolvimento pessoal, Augusto Cury trocou a carreira construída como escritor pela primeira disputa eleitoral de sua trajetória: a corrida pela Presidência da República em 2026.

Aos 67 anos, Cury estreia nas urnas como candidato à Presidência e declarou patrimônio de R$ 242,28 milhões à Justiça Eleitoral.

Augusto Jorge Cury, o candidato, nasceu em 2 de outubro de 1958, em Colina, no interior de São Paulo. No registro eleitoral, aparece com o nome de urna “Escritor Augusto Cury”, número 70, ensino superior completo e ocupação de “escritor e crítico”. Cury é casado e tem três filhos.

O Avante oficializou seu nome em convenção nacional realizada em 3 de agosto, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A legenda concorre de forma isolada na disputa presidencial, sem integrar uma coligação.

Cury tem como candidato a vice-presidente o ex-deputado Júlio Delgado, também do Avante.