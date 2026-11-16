IA no setor público: como dados ajudam a fiscalizar obras e melhorar serviços de infraestrutura

Três leilões de rodovias federais somam mais de R$ 31 bilhões em investimentos previstos e abrem uma nova fase de contratos que exigirão acompanhamento por muitos anos. O primeiro ocorreu em 12 de novembro, e os outros dois estão marcados para 17 e 18 de dezembro.

Além de viabilizar novos investimentos, o desafio das concessões está em acompanhar a execução das obras, fiscalizar o cumprimento dos contratos e garantir a qualidade dos serviços. Nesse cenário, ferramentas de análise de dados e inteligência artificial começam a ganhar espaço na gestão pública, do licenciamento ambiental à identificação de irregularidades em orçamentos e vazamentos em redes de abastecimento.

Como a IA acompanha as novas concessões

A análise de uma concessão começa antes mesmo da execução das obras. No caso de rodovias, por exemplo, o licenciamento ambiental exige a avaliação de documentos, normas e condicionantes que determinam quais medidas devem ser adotadas para reduzir impactos ao meio ambiente.

Nesse processo, ferramentas de inteligência artificial podem cruzar grandes volumes de documentos e identificar exigências aplicáveis a cada projeto. A tecnologia também permite organizar informações geográficas e ambientais para apoiar a tomada de decisão.

A Ambientare, consultoria ambiental, desenvolveu um assistente que, segundo a própria empresa, reduz análises de oito a 12 semanas para poucos dias.

Imagens de satélite e bases georreferenciadas, vinculadas a coordenadas no mapa, também ajudam a identificar unidades de conservação, terras indígenas e cursos d'água ao longo do traçado antes da licitação.

Na operação, drones e câmeras automáticas permitem acompanhar vegetação, fauna e processos erosivos. Os registros podem ser utilizados como evidências do cumprimento das obrigações contratuais.

Como dados e inteligência artificial podem ajudar a modernizar a gestão pública? Esse será um dos temas debatidos no painel ‘IA para destravar o Estado’, durante o Fórum Infraestrutura 2026. Confira a programação e participe.

Dados e algoritmos na fiscalização de obras

A análise de orçamentos é outra etapa em que a inteligência artificial pode apoiar a gestão pública. Em contratos de infraestrutura, a verificação de planilhas e composições de custos exige a comparação de grandes volumes de informações, incluindo preços de materiais, serviços e insumos.

Para apoiar esse trabalho, o Tribunal de Contas da União (TCU) desenvolveu o Sistema de Análise de Orçamentos (SAO), que utiliza inteligência artificial para verificar orçamentos de obras.

Na auditoria do Fiscobras 2025, plano anual de fiscalização de obras públicas, a ferramenta apoiou a análise de dez editais de obras rodoviárias. Segundo o tribunal, o trabalho resultou em uma economia de R$ 264 milhões.

Tecnologia também pode ajudar a enfrentar gargalos de produtividade

A adoção de ferramentas digitais também está relacionada a um desafio antigo da construção civil: a produtividade. Em maio, o Sinicon, sindicato da construção pesada, alertou que a falta de profissionais qualificados, especialmente engenheiros, pode comprometer projetos de infraestrutura.

O problema também aparece nos indicadores do setor. Estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou que a produtividade da construção civil recuou 20,4% em 30 anos. Entre os fatores associados estão a baixa qualificação profissional e a lenta adoção de tecnologias digitais.

Nesse cenário, ferramentas de automação e inteligência artificial podem apoiar atividades administrativas e operacionais, como a conferência de documentos e o acompanhamento de projetos. A automatização dessas tarefas permite reduzir o tempo dedicado a processos repetitivos e direcionar profissionais para atividades que exigem análise técnica.

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Saneamento: sensores e satélites contra vazamentos

As perdas na distribuição representam a parcela da água tratada que não chega ao consumidor. Elas podem ser físicas, causadas por vazamentos, ou aparentes, relacionadas a fraudes e erros de medição.

A redução dessas perdas depende da capacidade de identificar problemas que nem sempre são visíveis na superfície. Por isso, sensores, imagens de satélite e inteligência artificial começam a ser utilizados para localizar pontos de atenção nas redes de abastecimento.

A referência associada ao Marco Legal do Saneamento é de, no máximo, 25% de perdas até 2033. Segundo o estudo Perdas de Água 2026, do Instituto Trata Brasil, com dados de 2024, a capital paulista registrou 24,4%.

A Sabesp, que opera o serviço na capital, combina imagens de satélite e IA para localizar vazamentos subterrâneos. Em Pernambuco, a Compesa testa uma esfera equipada com sensores acústicos e inteligência artificial que percorre as adutoras do Recife em busca de vazamentos ocultos, sem interromper o abastecimento.

Os exemplos mostram duas possibilidades de aplicação: enquanto as imagens de satélite ajudam a identificar anomalias no solo, os sensores acústicos captam sinais sonoros associados a vazamentos nas tubulações.

Apesar dos avanços, a aplicação dessas tecnologias depende da qualidade dos dados, da integração entre sistemas e da análise de profissionais especializados. Os algoritmos ajudam a identificar padrões e possíveis problemas, mas a avaliação técnica continua necessária para orientar intervenções e decisões.

O que o Fórum Infraestrutura vai discutir

O Fórum Infraestrutura da EXAME chega à quinta edição em 2 de dezembro de 2026, a partir das 8h, em formato presencial, na sede da EXAME. O encontro reúne executivos, gestores públicos, investidores e especialistas para discutir os desafios e as perspectivas do desenvolvimento da infraestrutura no país.

Entre os destaques da programação está o painel ‘IA para destravar o Estado’, que aborda como dados, inteligência artificial e novas tecnologias podem contribuir para modernizar processos públicos, melhorar a fiscalização e ampliar a eficiência dos serviços.

Participe do Fórum Infraestrutura 2026 e acompanhe as discussões sobre tecnologia, investimentos e os caminhos para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira.