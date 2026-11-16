O Ibovespa fechou esta segunda-feira, 16, em queda de 1,83%, aos 169.295,41 pontos, pressionado pelo desempenho negativo de papéis de peso, como Vale, Petrobras e bancos, em meio à piora do ambiente externo e às incertezas fiscais no Brasil. Ao longo do pregão, o principal índice acionário da B3 oscilou entre a mínima de 168.490,96 pontos e a máxima de 172.457,56 pontos. O volume financeiro somou R$ 17,9 bilhões.

As blue chips caíram em bloco. A Vale (VALE3) recuou 4,41%, em um movimento mais intenso que a queda de 3,28% do minério de ferro. A Petrobras também encerrou em baixa, com as ações ordinárias (PETR3) caindo 3,24% e as preferenciais (PETR4), 2,83%, acompanhando a desvalorização do petróleo no mercado internacional.

Entre os grandes bancos, o Itaú (ITUB4) caiu 2,29%, seguido por BTG Pactual (BPAC11), com queda de 2,28%, Bradesco (BBDC4), que recuou 2,00%, e Banco do Brasil (BBAS3), com baixa de 0,99%. Na contramão, Santander (SANB11) subiu 0,88%.

Na ponta positiva do índice, JHSF (JHSF3) subiu 3,17%; Yduqs (YDUQ3) avançou 2,85%; CSN Mineração (CMIN3) ganhou 2,16%; Qualicorp (QUAL3) registrou alta de 1,85%; e CPFL Energia (CPFE3) subiu 1,8%.

Entre as maiores baixas, Braskem (BRKM5) caiu 5,96%; Bradespar (BRAP4) recuou 5,88%; Automob (AMOB3) perdeu 5,5%; Tenda (TEND3) registrou baixa de 5,22%; e CVC (CVCB3) caiu 4,82%.

Para Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, a queda reflete uma combinação de fatores externos e domésticos. "A gente tem um ambiente externo mais negativo hoje", afirma.

No Brasil, o especialista destaca a preocupação com as contas públicas e a resistência do governo em priorizar o corte de despesas. As propostas de aumento de arrecadação e o ruído em torno de uma possível indicação de Aloizio Mercadante para o Ministério da Fazenda também pressionaram os ativos.

Segundo Perri, a aversão ao risco global, concentrada nas empresas de tecnologia americanas, contribuiu para o movimento negativo. O economista também aponta que as ações de empresas mais cíclicas, como varejistas e bancos, sofreram com a piora do apetite por risco e a saída de capital estrangeiro. "O mercado não quer pagar para ver", resume, ao comentar a reação dos investidores às incertezas fiscais brasileiras.

Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad, também relaciona a queda do Ibovespa ao aumento da cautela no mercado doméstico. Nossig destaca as incertezas em torno da votação dos destaques ao pacote de ajuste fiscal no Senado e a piora das expectativas do Boletim Focus, que elevou as projeções para o IPCA de 4,90% para 5% e para a Selic de 12,50% para 12,75% em 2027.

A retração do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) reforçou o tom defensivo, segundo a estrategista.

Dólar tem maior alta desde reeleição de Lula e vai a R$ 5,77

O dólar à vista fechou esta segunda-feira, 16, em alta de 2,15%, cotado a R$ 5,7767. É o maior patamar de fechamento desde 17 de abril de 2025 e a maior valorização diária desde 26 de outubro, quando a moeda disparou 8,21% no pregão seguinte ao segundo turno das eleições. Na máxima do dia, a cotação chegou a R$ 5,7949.

Com o salto desta segunda, o dólar acumula valorização de 5,25% em 2026 e de 6,75% em 12 meses.

"A valorização do dólar reflete diretamente a percepção de risco fiscal no Brasil e o avanço dos juros futuros (DIs), fatores que estimulam a busca por proteção cambial e a saída de capital estrangeiro em direção a ativos considerados mais seguros", disse a estrategista de ações da Nomad.

Juros futuros sobem

Os juros futuros subiram com força nesta segunda-feira, acompanhando a disparada do dólar, a desconfiança dos investidores em relação às contas públicas e as incertezas sobre a composição da equipe econômica do governo Lula 4.

No exterior, o ambiente negativo foi reforçado pelos temores de um endurecimento maior da política monetária pelo Federal Reserve (Fed). O presidente da instituição, Kevin Warsh, também alertou que a "superinteligência" terá impacto significativo sobre a economia americana.

No fechamento, o DI para janeiro de 2028 marcava 14,485%, ante 14,269% no ajuste anterior. O contrato para janeiro de 2029 subiu para 14,915%, de 14,673%; o de janeiro de 2031 avançou para 15,175%, de 14,976%; o de janeiro de 2033 passou de 15,120% para 15,285%; e o de janeiro de 2035 foi de 15,140% para 15,295%.

Para o economista, o estresse na curva de juros reflete tanto o cenário externo mais adverso quanto a falta de confiança na condução fiscal brasileira. Ele cita a resistência do governo em priorizar o corte de despesas e as propostas de aumento de arrecadação. "Essa timidez em falar de cortar despesas" pesa sobre os ativos, afirma.

O economista também avalia que a semana deve ser marcada por volatilidade, diante das incertezas sobre a formação do governo e a política fiscal brasileira, além dos balanços de empresas de tecnologia e da divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), nos Estados Unidos.

Bolsas de NY afundam com Nvidia

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira em forte baixa, em meio à cautela dos investidores antes de uma semana decisiva para o setor de inteligência artificial. A expectativa pelos resultados trimestrais da Nvidia, os primeiros após a saída de Jensen Huang, e pelo IPO da Anthropic, previsto para quinta-feira, 19, aumentou a incerteza sobre as perspectivas do segmento.

A estreia da startup, que busca uma avaliação de cerca de US$ 1,4 trilhão, também pode influenciar futuras aberturas de capital de empresas de IA, como a OpenAI. O Nasdaq caiu 2,49%, aos 24.509,76 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 1,91%, aos 7.417,09 pontos. O Dow Jones registrou queda de 1,41%, aos 51.610,31 pontos.

"Ambos [foram] pressionados pelo setor de tecnologia e semicondutores diante de propostas para restringir exportações de chips avançados e da cautela antes da divulgação do balanço da Nvidia", afirmou Nossig.

Petróleo cai com expectativa de excedente global de oferta

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira diante de sinais de excesso de oferta global. A retomada dos embarques pelo Estreito de Ormuz, próximos dos níveis pré-guerra, reforçou as expectativas de maior disponibilidade da commodity.

Na semana passada, a Agência Internacional de Energia (AIE) projetou que o mercado deve voltar a registrar excedente de oferta no quarto trimestre, embora tenha alertado que novos ataques a embarcações podem comprometer esse cenário.

O contrato do petróleo Brent para janeiro recuou 3,55%, a US$ 92,44 o barril na ICE, enquanto o WTI para dezembro caiu 3,21%, cotado a US$ 85,72 o barril na Nymex.