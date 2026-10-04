Renato Bolsonaro conquista vaga na Câmara após sete derrotas eleitorais consecutivas

Renato Bolsonaro (PL), irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados após uma sequência de sete derrotas eleitorais.

Com 99% das urnas apuradas, ele contabilizava quase 380 mil votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A eleição encerra um período de três décadas sem vitórias de Renato nas urnas. Desde 1996, quando foi eleito vereador de Praia Grande (SP), ele participou de diferentes disputas municipais e nacionais, sem conseguir outro mandato até este ano.

Renato Bolsonaro disputou nove eleições em três décadas

A trajetória eleitoral de Renato começou com a eleição para vereador de Praia Grande, em 1996. Dois anos depois, em 1998, ele concorreu pela primeira vez a uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas não foi eleito.

Renato voltou a disputar uma vaga de vereador em Praia Grande nas eleições de 2000 e 2004. Nas duas ocasiões, não conseguiu se eleger.

Em 2008, transferiu sua atuação eleitoral para Miracatu (SP) e concorreu a uma cadeira na Câmara Municipal. O resultado manteve a sequência sem vitórias.

Nas duas eleições municipais seguintes, Renato passou a disputar o comando do Executivo local. Ele concorreu à Prefeitura de Miracatu em 2012 e voltou a participar da disputa pelo mesmo cargo em 2016, sem ser eleito em nenhuma das duas eleições.

A sétima derrota consecutiva ocorreu em 2024, quando Renato mudou novamente o município de sua candidatura e concorreu à Prefeitura de Registro (SP). Ele não venceu a disputa.

Com a eleição para deputado federal neste domingo, 4, Renato volta a conquistar um cargo eletivo pela primeira vez desde 1996, quando iniciou sua trajetória eleitoral como vereador.