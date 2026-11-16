O 20 de novembro foi escolhido como Dia da Consciência Negra por marcar a morte de Zumbi dos Palmares, assassinado nessa data em 1695. Uma das principais lideranças da resistência à escravidão no Brasil, ele se tornou símbolo da luta da população negra por liberdade.

A escolha ganhou forma em 1971, quando integrantes do Grupo Palmares, de Porto Alegre, propuseram uma data que destacasse a participação dos próprios negros na conquista de direitos. Segundo um artigo publicado no site do Senado Federal, entre os responsáveis pela iniciativa estava o poeta, professor e pesquisador Oliveira Silveira.

Hoje, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é feriado em todo o país. Sua origem reúne a memória de Palmares, a mobilização do movimento negro e o debate sobre o racismo na sociedade brasileira.

Por que a morte de Zumbi foi escolhida?

A trajetória de Zumbi está ligada ao Quilombo dos Palmares, um dos principais territórios de resistência à escravidão no período colonial. Localizado na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, Palmares reuniu comunidades que enfrentaram expedições de repressão e construíram formas próprias de organização.

Ao recuperar a data da morte de uma de suas lideranças, o movimento negro estabeleceu um marco para valorizar essa história de luta. A homenagem também trouxe para o debate público a atuação de pessoas negras como agentes de sua liberdade.

Quem propôs o Dia da Consciência Negra?

A iniciativa partiu do Grupo Palmares, formado em Porto Alegre em 1971. O coletivo pesquisava a história da população negra e discutia quais personagens e acontecimentos deveriam ocupar espaço na memória do país.

Além de Oliveira Silveira, participaram da formação do grupo nomes como Antônio Carlos Côrtes, Ilmo da Silva e Vilmar Nunes. Em 20 de novembro de 1971, o coletivo realizou uma homenagem a Palmares no Clube Marcílio Dias, na capital gaúcha. O encontro é um marco da construção da data.

A proposta ganhou alcance nacional nos anos seguintes. Em 1978, foi assumida pelo Movimento Negro Unificado (MNU), o que ajudou a consolidar o 20 de novembro como referência da mobilização contra o racismo.

Qual é a relação com o 13 de maio?

O 13 de maio de 1888 marca a assinatura da Lei Áurea, que aboliu legalmente a escravidão no Brasil. Para os integrantes do Grupo Palmares, as celebrações centradas na princesa Isabel deixavam em segundo plano a participação da população negra no processo de libertação.

A defesa do 20 de novembro buscava dar destaque às resistências, às organizações e às iniciativas de pessoas negras ao longo da história. Também abria espaço para discutir as condições de vida após a abolição e a persistência das desigualdades raciais.

Quando a data passou a ser reconhecida por lei?

O reconhecimento ocorreu em etapas. Em 2003, a Lei nº 10.639 incluiu o 20 de novembro no calendário escolar e tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio.

Em 2011, a Lei nº 12.519 instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado anualmente na data da morte do líder de Palmares.

Já a transformação em feriado nacional veio com a Lei nº 14.759, sancionada em dezembro de 2023. A primeira celebração com feriado em todo o território brasileiro ocorreu em 2024. Em 2026, o dia 20 de novembro cai em uma sexta-feira.