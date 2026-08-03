Brasil tem o 4º mercado de trabalho mais formalizado da América Latina

O Brasil aparece como o 4º país com maior proporção de trabalhadores formais da América Latina, segundo um novo relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) publicado nesta segunda-feira, 3. Em 2024, 65% dos trabalhadores brasileiros estavam empregados em ocupações formais, percentual superior à média regional de 46%.

O resultado coloca o país atrás apenas de Uruguai (79%), Costa Rica (76%) e Chile (72%), consolidando o Brasil entre os mercados de trabalho mais formalizados da região.

Ao mesmo tempo, o levantamento mostra que a América Latina continua marcada por elevados níveis de informalidade. Em diversos países, menos de um terço da força de trabalho possui vínculo formal, como ocorre em Peru (21%), Bolívia (22%), Paraguai (26%) e Equador (28%).

Formalização cresceu 15 pontos percentuais no Brasil

Além da posição de destaque no ranking regional, o Brasil também registrou uma das maiores evoluções entre os países analisados. Em 2004, cerca de 50% dos trabalhadores brasileiros ocupavam empregos formais. Em vinte anos, esse percentual subiu para 65%, avanço de 15 pontos percentuais.

Apesar disso, outros países tenham apresentado crescimentos ainda maiores, como República Dominicana, que passou de 27% para 45%, e Colômbia, de 29% para 46%. Já o Brasil, devido sobretudo às políticas trabalhistas do meio do século XX, partia de uma base muito superior à média latino-americana.

Segundo o BID, esse avanço ocorreu em um contexto de expansão gradual do emprego formal em praticamente toda a região, impulsionado pela maior participação das mulheres no mercado de trabalho e pela ampliação da cobertura da seguridade social.

Informalidade continua elevada na América Latina

Apesar dos avanços, o relatório destaca que a estrutura do mercado de trabalho latino-americano mudou pouco nas últimas décadas. Em 2024, 46% dos trabalhadores da região ainda atuavam como autônomos ou empregados de microempresas, segmentos normalmente associados à baixa produtividade e à informalidade.

Além disso, apenas 28% dos trabalhadores latino-americanos possuíam o que o BID classifica como um emprego "padrão", um vínculo assalariado em empresa privada com cobertura da seguridade social.

Segundo o banco, essa estrutura limita o crescimento econômico porque reduz a produtividade e dificulta investimentos em qualificação profissional e inovação.

Ranking da formalização na América Latina

País Trabalhadores formais (2024) Uruguai 79% Costa Rica 76% Chile 72% Brasil 65% Argentina 47% Panamá 47% Colômbia 46% Média da América Latina 46% República Dominicana 45% México 42% Venezuela 35% El Salvador 31% Equador 28% Paraguai 26% Bolívia 22% Guatemala 21% Peru 21%

Desafio agora é aumentar a produtividade

Para o BID, aumentar a formalização foi importante, mas não resolve o principal problema do mercado de trabalho latino-americano.

O banco afirma que a produtividade permanece praticamente estagnada há décadas. Atualmente, são necessários quase quatro trabalhadores latino-americanos para produzir o equivalente a um trabalhador dos Estados Unidos.

O relatório conclui que ampliar o número de empregos formais precisa vir acompanhado de ganhos de produtividade, melhoria da qualificação profissional e expansão da proteção social para que os salários e a qualidade do emprego continuem avançando.