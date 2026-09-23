O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e o atual governador Elmano de Freitas (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Ceará, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.

Na estimulada de 1º turno, Ciro tem 43% das intenções de voto contra 41% de Elmano. Delegado Huggo (Missão) e Vera Lúcia (Novo) aparecem com 1% cada. Os demais nomes não pontuaram.

Outros 8% afirmaram que estão indecisos e 6% disseram que vão votar em branco, nulo ou não vão votar.

Na comparação com o levantamento anterior, Elmano de Freitas cresceu 7 pontos percentuais. Ciro registrou uma oscilação negativa de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro.

Para 75% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato informada na pesquisa é definitiva. Outros 24% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados para os eleitores, Ciro aparece com 28%, enquanto Elmano tem 25%. Outros 45% afirmam que estão indecisos.

Elmano e Ciro empatam no 2º turno

Na simulação de segundo turno, Ciro caiu de 49% para 45% e segue na liderança numericamente. Elmano cresceu de 36% para 42% e agora empata tecnicamente com o ex-governador.

Cerca de 7% dos eleitores afirmam que estão indecisos e outros 6% dizem que vão votar em branco ou nulo.

Na rejeição, Ciro e Elmano também lideram. O petista aparece com 41% dos eleitores que conhecem o candidato e não votariam nele. Ciro tem um percentual negativo de 40%.

A pesquisa Quaest ouviu 900 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é CE-08268/2026.