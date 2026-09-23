A corrida pelo Palácio do Planalto entre os eleitores de Minas Gerais aponta para um cenário de polarização estreita, mas sem empate técnico. Segundo a AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23, o presidente Lula (PT) lidera com 48,8% das intenções de voto no primeiro turno. Na sequência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca 43,4%.

Entre os demais nomes testados no levantamento, Renan Santos (Missão) tem 3,6% e Augusto Cury (Avante) pontua com 1,6%. O ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo) registra 0,8%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD) com 0,5%. Brancos, nulos e indecisos e somam 0,8% das respostas.

Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) registraram abaixo de 1%.

Desde o último levantamento no estado, em 4 de setembro, Flávio Bolsonaro cresceu 8 pontos percentuais. No mesmo período, Lula conquistou mais 4,5 pontos.

Segundo turno, avaliação do governo e rejeição

Em um eventual confronto de segundo turno, o cenário aponta para uma divisão acirrada no estado. Lula vence com 49,9% contra 47,1% de Flávio, uma diferença de 2,8 pontos. A margem de erro é de 2 pontos. Neste recorte, brancos e nulos somam 3%.

O levantamento também mediu a percepção dos mineiros sobre a atual gestão federal. O desempenho do presidente Lula é desaprovado por 51% dos entrevistados, enquanto 48% aprovam a administração. Apenas 1% não soube responder.

No quesito imagem pública, os dois principais adversários apresentam índices idênticos de teto. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro são vistos de forma negativa por 53% do eleitorado. A imagem positiva de Flávio é de 45%, enquanto a do atual presidente marca 44%.

O raio-x do eleitorado mineiro

O cruzamento de dados demográficos evidencia fortalezas distintas para os líderes de intenção de voto. Lula domina na renda até R$ 2.000, segmento no qual atinge 70,7%, e lidera no público feminino com 52,5%. O petista também tem vantagem entre os católicos, marcando 53,7%.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro consolida força entre os evangélicos, onde alcança expressivos 73,6%. O parlamentar também tem ampla vantagem entre os eleitores com renda familiar de R$ 5.000 a R$ 10.000, registrando 56,8%, e na faixa etária de 35 a 44 anos, com 56,5%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.799 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06996/2026.