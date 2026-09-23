Em busca de emprego? 10 dicas para aumentar suas chances em processos seletivos

Currículo: maioria das oportunidades são para área de tecnologia (Jane_Kelly/Getty Images)
Redatora
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14h11.
O currículo continua sendo uma das principais portas de entrada para uma oportunidade profissional. Antes mesmo da entrevista, o documento ajuda recrutadores a entenderem a trajetória, as competências e os objetivos de cada candidato.
Mas montar um bom currículo vai além de reunir informações sobre formação e empregos anteriores. É preciso apresentar a carreira de forma estratégica, destacando experiências relevantes e mostrando como o profissional pode contribuir para a empresa.
Veja, a seguir, algumas formas de se destacar na busca por emprego.
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Um currículo eficiente precisa facilitar a leitura. Informações distribuídas de maneira clara ajudam o recrutador a identificar rapidamente os principais pontos da trajetória profissional.
Especialistas recomendam evitar excesso de elementos visuais e priorizar um formato simples, com informações bem organizadas. O objetivo é que o documento destaque o conteúdo, e não apenas a aparência.
Um dos principais erros cometidos por candidatos é enviar o mesmo currículo para diferentes oportunidades. Antes de se candidatar, é importante analisar a descrição da vaga e adaptar o documento para destacar experiências, conhecimentos e competências relacionadas ao cargo.
Um currículo personalizado mostra que o profissional entende o desafio da posição e sabe conectar sua trajetória às necessidades da empresa.
O campo de objetivo profissional deve indicar qual posição ou área o candidato busca. Em vez de escrever uma descrição genérica, é mais eficiente apresentar um direcionamento claro, alinhado ao momento da carreira e ao tipo de oportunidade desejada.
Deixar evidente para o mercado qual função o profissional pretende ocupar ajuda a tornar a candidatura mais assertiva.
O resumo é uma das primeiras partes analisadas pelos recrutadores e deve apresentar, de forma breve, quem é o profissional. Evite apenas listar características como “proativo” ou “orientado a resultados”.
O ideal é mostrar experiências, conhecimentos e entregas que comprovem essas competências. Um bom resumo profissional conecta habilidades, experiências e objetivos de carreira.
Ao apresentar experiências profissionais, não basta informar apenas o cargo e a empresa. O currículo ganha força quando mostra responsabilidades assumidas, projetos realizados e resultados alcançados.
Em vez de apenas escrever que trabalhou em determinada área, o profissional pode explicar quais atividades desenvolvia e quais impactos gerou durante sua atuação.
Para evitar que o currículo fique extenso, especialistas recomendam dar prioridade às experiências mais recentes e relacionadas à vaga pretendida.
O histórico completo pode ser detalhado em plataformas profissionais, como o LinkedIn, enquanto o currículo deve concentrar as informações mais importantes para aquela oportunidade.
A formação deve apresentar o curso, instituição e período de realização. Já os cursos complementares precisam ter conexão com o objetivo profissional. Inserir capacitações sem relação com a vaga pode tirar o foco das informações mais importantes.
A regra é simples: cada item do currículo deve ajudar a contar a história profissional do candidato.
Os idiomas podem fortalecer uma candidatura, principalmente quando são exigidos pela vaga. Porém, especialistas alertam que informar um nível de conhecimento que o profissional não possui pode gerar dificuldades durante entrevistas ou etapas práticas do processo seletivo.
A transparência ajuda a construir uma imagem profissional mais consistente.
Erros de ortografia, informações desatualizadas ou contatos incorretos podem comprometer a primeira impressão. O currículo deve conter dados básicos, como nome, telefone, e-mail e, quando relevante, o link para o LinkedIn.
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Uma revisão cuidadosa antes do envio evita problemas simples que podem prejudicar a candidatura.
O currículo não é apenas um documento para buscar emprego. Ele também ajuda o profissional a organizar sua própria trajetória. Ao revisar experiências, competências e objetivos, o candidato consegue identificar pontos fortes e áreas que precisam de desenvolvimento.
Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, saber apresentar sua história profissional é uma habilidade tão importante quanto construir essa trajetória.
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