Renda real na América Latina cresceu 18% em 30 anos, metade do ritmo da OCDE

As condições de trabalho na América Latina melhoraram nas últimas três décadas, mas em um ritmo insuficiente para reduzir a distância em relação às economias mais desenvolvidas. É o que mostra o relatório "Fazer os mercados de trabalho funcionarem", divulgado nesta segunda-feira, 3, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Segundo o estudo, a renda real dos trabalhadores da região cresceu apenas 18% nos últimos 30 anos, cerca de metade do ritmo observado nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), formada majoritariamente por nações desenvolvidas. Embora mais mulheres tenham ingressado no mercado formal de trabalho e a cobertura de proteção social tenha avançado, a produtividade continua praticamente estagnada.

Hoje, a produtividade média da América Latina corresponde a apenas 26% da registrada nos Estados Unidos. Na prática, isso significa que são necessários quase quatro trabalhadores latino-americanos para produzir o equivalente a um trabalhador americano.

O relatório também chama atenção para a estrutura do mercado de trabalho da região. Em 2024, 46% dos trabalhadores ainda atuavam como autônomos ou em microempresas. Apenas 28% ocupavam um emprego considerado "padrão", ou seja, um posto assalariado em empresa privada com cobertura de seguridade social.

Brasil melhorou mais que a média regional

Embora compartilhe os problemas estruturais da América Latina, o Brasil aparece entre os países que mais avançaram na formalização do mercado de trabalho nas últimas duas décadas.

Segundo o BID, a proporção de trabalhadores formais passou de 50% em 2004 para 65% em 2024, crescimento de 15 pontos percentuais.

Na média da América Latina, a formalização aumentou de 38% para 46%, avanço de apenas oito pontos.

Formalização do emprego 2004 2024 Brasil 50% 65% América Latina 38% 46%

Entre os países analisados, apenas Uruguai (79%), Costa Rica (76%) e Chile (72%) apresentam índices de formalização superiores aos do Brasil.

Apesar do desempenho acima da média, o país não é considerado uma exceção pelo relatório. O BID afirma que o Brasil continua enfrentando desafios semelhantes aos do restante da região, como baixa produtividade, desigualdade e dificuldades para ampliar empregos de maior qualidade.

Brasil conseguiu transformar produtividade em salários

Outro ponto em que o Brasil se destaca é na relação entre produtividade e renda do trabalhador. O BID destaca que ganhos de produtividade não se traduzem automaticamente em salários maiores.

Em países como Panamá e República Dominicana, por exemplo, o PIB por trabalhador cresceu de forma significativa desde 2000, mas a renda do trabalho avançou pouco.

Já Brasil e Bolívia aparecem como exemplos de países onde o aumento da produtividade foi acompanhado por crescimento da renda real dos trabalhadores.

Segundo o relatório, esse é um aspecto central para melhorar o padrão de vida da população.

"Os ganhos de produtividade só elevam o nível de vida quando chegam aos trabalhadores por meio de melhores salários", resume o estudo.

Salário mínimo brasileiro é intermediário na América Latina

Apesar do avanço na formalização, o Brasil não está entre os países com os maiores salários mínimos da região.

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) compilados pelo BID, o salário mínimo brasileiro equivalia a US$ 522,9 mensais em paridade de poder de compra (PPC) em 2023.

O valor coloca o país em uma posição intermediária no ranking latino-americano.

País Salário mínimo mensal (US$ PPC) Bolívia 1.039,6 Equador 914,1 Costa Rica 891,6 Panamá 861,3 Chile 835,1 Argentina 833,6 Paraguai 813,7 Colômbia 726,3 Uruguai 684,5 Brasil 522,9 Peru 532,8 México 421,0 Haiti 270,7

O BID ressalta, contudo, que o valor do salário mínimo, isoladamente, não mede a qualidade do mercado de trabalho. Produtividade, formalização, qualificação profissional e capacidade de distribuir os ganhos econômicos entre os trabalhadores são fatores considerados mais relevantes para elevar o nível de vida.

Inteligência artificial e envelhecimento aumentam pressão

Além dos problemas históricos, o relatório aponta que a América Latina enfrenta novos desafios. A expansão da inteligência artificial, do trabalho remoto e das plataformas digitais deve transformar o mercado de trabalho nos próximos anos, enquanto o envelhecimento da população reduz o crescimento da força de trabalho e aumenta a pressão sobre os sistemas previdenciários.

Segundo o BID, as habilidades dos trabalhadores também estão ficando defasadas em relação às demandas das empresas.

Para enfrentar esse cenário, o banco recomenda ampliar investimentos em qualificação profissional, proteção social e sistemas de aposentadoria, além de criar políticas que estimulem a contratação formal e aumentem a produtividade da economia.

O relatório conclui que, sem avanços nessa agenda, a América Latina continuará distante dos níveis de renda e produtividade observados nas economias mais desenvolvidas.