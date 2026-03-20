Bolsonaro apresenta melhora e segue na UTI sem previsão médica, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora em seu estado de saúde, mas continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. O boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 20, aponta evolução positiva no quadro clínico.

De acordo com a equipe responsável, Bolsonaro realiza tratamento contra uma broncopneumonia bacteriana bilateral, condição provocada pela aspiração de conteúdo gástrico.

Mesmo com a melhora registrada nos exames, os médicos mantêm a necessidade de cuidados intensivos. O acompanhamento inclui suporte clínico permanente e sessões de fisioterapia respiratória e motora, com foco na recuperação funcional.

"Mantém boa evolução clínica e laboratorial, em uso de antibioticoterapia endovenosa. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", diz o boletim médico.

Internação e quadro de pneumonia

Jair Bolsonaro foi internado na sexta-feira, 13, após apresentar sintomas como febre elevada, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Desde então, permanece sob observação na UTI.

A equipe médica considera a possibilidade de prolongar a internação por ao menos uma semana. Até o momento, não há definição sobre a saída do ex-presidente da unidade de terapia intensiva.

Bolsonaro cumpre pena desde janeiro na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como "Papudinha", em Brasília. A condenação prevê 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.