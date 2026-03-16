Bolsonaro tem recuperação da função renal e segue internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília.

O boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, 16, informa que, após a ampliação da cobertura de antibióticos no domingo, o ex-presidente apresentou melhora dos marcadores inflamatórios no sangue.

Os médicos a também apontam que Bolsonaro apresentou recuperação da função renal, revertendo a piora registrada no durante o final de semana.

"Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 hrs, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída", afirma o documento, assinado pelos médicos Claudio Birolini (cirurgião geral), Leandro Echenique (cardiologista), Brasil Caiado (cardiologista), Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. (coordenador da UTI Geral) e Allisson B. Barcelos Borges (diretor geral).

O ex-presidente segue recebendo suporte clínico intensivo e com intensificação da fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

Pneumonia por broncoaspiração

Bolsonaro está sendo tratado de uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de um episódio de broncoaspiração — condição em que conteúdo do estômago ou da boca é aspirado para os pulmões, provocando infecção. O risco desse tipo de complicação estava no radar da equipe médica há algum tempo.

O cirurgião Claudio Birolini afirmou, já na sexta-feira, que alertas sobre a pneumonia aspirativa — ligada aos episódios de refluxo que Bolsonaro enfrenta desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018 — constavam em relatórios enviados ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Internação desde sexta-feira

O ex-presidente deu entrada no DF Star na manhã de sexta-feira, 13, após relatar náuseas e tremores durante a madrugada, quando ainda estava custodiado na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar — a chamada "Papudinha", em Brasília. Ele também apresentava febre e calafrios. Diante do quadro, a equipe médica decidiu pela transferência imediata.

Ao chegar ao hospital, Bolsonaro recebeu suporte de oxigênio por cateter nasal e passou por exames laboratoriais e tomografia. Logo na tarde de sexta, o médico Birolini classificou o estado de saúde do ex-presidente como "extremamente grave", apesar da estabilidade clínica naquele momento. A previsão inicial era de que a internação duraria ao menos sete dias.

Bolsonaro cumpre pena desde janeiro na "Papudinha". Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.