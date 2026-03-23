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Bolsonaro está estável e pode ter alta da UTI em até 24 horas

Segundo boletim médico mais recente, o quadro é estável, com evolução clínica favorável e sem intercorrências

Jair Bolsonaro: o tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora (Miguel Schincariol/AFP)

Jair Bolsonaro: o tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora (Miguel Schincariol/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de março de 2026 às 12h35.

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração.

Segundo boletim médico mais recente, o quadro é estável, com evolução clínica favorável e sem intercorrências. O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

A equipe médica informou que, se mantiver a evolução satisfatória, Bolsonaro deverá receber alta da UTI nas próximas 24 horas.

Internação e quadro de pneumonia

Bolsonaro foi internado na sexta-feira, 13, após apresentar sintomas como febre elevada, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Desde então, permanece sob observação na unidade de terapia intensiva.

Nos últimos dias, o ex-presidente também iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita.

Bolsonaro cumpre pena desde janeiro na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como "Papudinha", em Brasília. A condenação prevê 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

 

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