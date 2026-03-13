Bolsonaro é internado na UTI com suspeita de broncopneumonia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com broncopneumonia aguda na tarde desta sexta-feira, 13. A informação foi divulgada pelo hospital DF Star, em relatório médico enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nesta unidade após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Foi submetido

a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo".

Mais cedo, o filho do político e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), informou a internação de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente foi hospitalizado após acordar com calafrios e crises de vômitos.

A informação foi compartilhada pelo X (antigo Twitter).

Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante.

Peço orações para que não seja nada grave.

— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Em 5 de março, Bolsonaro já tinha recebido 144 atendimentos médicos desde que foi transferido para a Papudinha — uma média de três consultas por dia. No mesmo período, o ex-presidente recebeu 36 visitas de terceiros, participou de 33 sessões de caminhada e teve 29 encontros com seus advogados.

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro está detido na Papudinha, unidade prisional localizada em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Ele está detido no Papudinha por envolvimento em trama golpista por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

*Com informações da agência AFP.