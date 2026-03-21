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Bolsonaro segue na UTI com pneumonia bilateral, diz boletim médico

Ex-presidente está internado em Brasília, com evolução favorável, sem previsão de alta; Bolsonaro faz aniversário neste sábado, 21

Jair Bolsonaro: ex-presidente segue internado (Ton Molina/STF/Divulgação)

Jair Bolsonaro: ex-presidente segue internado (Ton Molina/STF/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de março de 2026 às 12h25.

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em Brasília, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração.

Segundo boletim médico divulgado neste sábado, 21, o quadro apresenta evolução clínica favorável e sem intercorrências. Bolsonaro comemora hoje 71 anos.

O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

Sem previsão de alta

Bolsonaro também iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita.

De acordo com a equipe médica, não há previsão de alta hospitalar no momento.

Internação e quadro de pneumonia

Bolsonaro foi internado na sexta-feira, 13, após apresentar sintomas como febre elevada, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Desde então, permanece sob observação na UTI.

A equipe médica considera a possibilidade de prolongar a internação por ao menos uma semana. Até o momento, não há definição sobre a saída do ex-presidente da unidade de terapia intensiva.

Bolsonaro cumpre pena desde janeiro na sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como "Papudinha", em Brasília. A condenação prevê 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

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