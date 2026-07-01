AtlasIntel: Lula tem 46,3% e Flávio Bolsonaro, 36,6%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os quatro cenários de primeiro turno testados pela pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 1º de julho.

O levantamento é o primeiro do instituto divulgado após a crise pública entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, ambos do PL. E também após a operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo Jaques Wagner, então líder do governo no Senado.

No primeiro cenário, Lula aparece com 46,3% das intenções de voto, contra 36,6% do senador do PL. A diferença entre os dois é de 9,7 pontos percentuais.

Na comparação com o levantamento anterior da AtlasIntel com os mesmos pré-candidatos, realizado em abril, Lula passou de 44% para 47%, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 39% para 36,6%.

O levantamento de maio do instituto foi suspenso por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques.

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão), com 7,8%; Ronaldo Caiado (PSD), com 2,9%; Romeu Zema (Novo), com 2%; Joaquim Barbosa (DC), com 1%; Aécio Neves (PSDB), com 0,7%; Samara Martins (UP), com 0,6%; Augusto Cury (Avante), com 0,5%; Cabo Daciolo (Mobiliza), com 0,3%; Rui Costa Pimenta (PCO), com 0,1%; Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU), ambos com 0%.

Votos brancos e nulos somam 1,1%, enquanto 0,1% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam.

Os recortes demográficos mostram diferenças importantes no perfil do eleitorado. Lula lidera entre homens (49,2%) e mulheres (43,7%) e amplia a vantagem entre os eleitores mais velhos, chegando a 54,6% entre pessoas com 60 anos ou mais. Já Flávio Bolsonaro tem seu melhor desempenho na faixa de 25 a 34 anos, com 41,4%. O principal destaque entre os jovens é Renan Santos, que alcança 37,9% entre eleitores de 16 a 24 anos, à frente de Lula (34,7%) e Flávio Bolsonaro (22,4%).

Entre os recortes por renda, Lula obtém seu melhor desempenho entre eleitores com renda familiar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil (53%) e acima de R$ 10 mil (50,4%), enquanto Flávio Bolsonaro registra 29,4% e 24,9%, respectivamente.

No recorte religioso, o presidente alcança 48,3% entre católicos e 75,5% entre agnósticos e ateus. Flávio lidera apenas entre evangélicos, com 42,9%, contra 39,7% de Lula. Renan Santos tem seu melhor desempenho entre pessoas que se declaram crentes sem religião, com 19,4%.

Regionalmente, o petista tem sua maior vantagem no Nordeste, onde soma 57,7% das intenções de voto. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registra seu melhor resultado no Sudeste, com 42,6%, um ponto e meio acima dos 41% do petista. O cruzamento com o segundo turno de 2022 mostra ainda que Lula reúne 88,4% dos eleitores que votaram nele na última eleição presidencial, enquanto Flávio concentra 74,8% dos antigos eleitores de Jair Bolsonaro.

Cenários com Michelle Bolsonaro e sem Lula

No segundo cenário, também com Flávio Bolsonaro como candidato, Lula registra 47,2%, contra 36,3% do senador. Renan Santos aparece com 7,8%, seguido por Ronaldo Caiado, com 3,1%, Romeu Zema, com 3%, e Joaquim Barbosa, com 1,2%. Brancos e nulos somam 1,2%, e 0,1% responderam que não sabem.

Em um terceiro cenário, com Michelle Bolsonaro representando o PL, Lula tem 47,1% das intenções de voto, enquanto Michelle registra 19,3%. Romeu Zema aparece com 8,6%, seguido por Renan Santos e Ronaldo Caiado, ambos com 8,1%. Joaquim Barbosa tem 1,7%. Brancos e nulos somam 5,1%, e 2% não souberam responder.

No cenário sem Lula, Fernando Haddad (PT) aparece com 39,7%, contra 36,7% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os dois é de 3 pontos percentuais.

Renan Santos registra 9,8%, seguido por Ronaldo Caiado, com 4,7%; Joaquim Barbosa, com 2,6%; e Romeu Zema, com 2,5%. Brancos e nulos representam 3,1%, enquanto 0,9% disseram não saber.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 4.999 brasileiros adultos entre os dias 26 e 30 de junho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, metodologia denominada Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.