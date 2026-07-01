AtlasIntel: Renan Santos lidera entre jovens e eleitores que votaram nulo em 2022

O presidente do partido Missão, Renan Santos (Missão), aparece como o terceiro colocado nos cenários de primeiro turno da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 1º de julho.

No principal cenário testado, o pré-candidato registra 7,8% das intenções de voto, atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 46,3%, e de Flávio Bolsonaro (PL), com 36,6%.

Como a margem de erro do levantamento é de apenas um ponto percentual, ele está à frente dos ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Os recortes demográficos do levantamento mostram que o desempenho de Renan é concentrado em grupos específicos do eleitorado. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, ele lidera a disputa, com 37,9% das intenções de voto, à frente de Lula, que registra 34,7%, e de Flávio Bolsonaro, com 22,4%.

Nas demais faixas etárias, o desempenho é menor. Renan tem 13,4% entre eleitores de 25 a 34 anos, 3,5% entre 35 e 44 anos, 1,2% entre 45 e 59 anos e 0,3% entre pessoas com 60 anos ou mais.

O levantamento também mostra que o candidato alcança seu melhor desempenho entre pessoas que se declaram crentes sem religião, grupo em que registra 19,4% das intenções de voto. Entre evangélicos, aparece com 9,2%; entre católicos, com 5,2%; entre agnósticos ou ateus, com 8%; e entre adeptos de outras religiões, com 2,8%.

Regionalmente, Renan registra 13,3% no Centro-Oeste, seu melhor resultado entre as cinco regiões do país. Em seguida aparecem Sul (10,3%), Norte (9,1%), Sudeste (7,6%) e Nordeste (5,2%).

O cruzamento com o voto no segundo turno da eleição presidencial de 2022 indica que Renan concentra apoio principalmente entre eleitores que declararam ter votado em branco ou nulo naquele pleito. Nesse grupo, o candidato alcança 53,7% das intenções de voto.

Entre os entrevistados que afirmam não ter votado no segundo turno de 2022, Renan registra 24,9%. Já entre os eleitores que disseram ter votado em Jair Bolsonaro, aparece com 10,6%, enquanto entre os que votaram em Lula registra 1,1%.

Maior vantagem de Lula no 2º turno é contra Renan

Apesar do resultado em grupos específicos e consolidação na terceira posição, Renan aparece como o adversário de Lula menos competitivo no momento.

O presidente soma 49,2% das intenções de voto, enquanto o candidato da Missão registra 28,9%. Brancos, nulos e indecisos chegam a 21,9%. A diferença entre os dois é de 20 pontos percentuais.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 4.999 brasileiros adultos entre os dias 26 e 30 de junho de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, metodologia denominada Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.