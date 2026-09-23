O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) lidera a corrida pelo Executivo de Minas Gerais, seguido a menos de 10 pontos pelo deputado federal Patrus Ananias (PT-MG), segundo o levantamento AtlasIntel divulgado nesta quarta-feira, 23.

No cenário estimulado de primeiro turno, o senador registra 39,3% das intenções de voto, seguido pelo petista, com 31%.

Entre os demais nomes testados, Alexandre Kalil (PDT) pontua com 8,3%, enquanto Flávio Roscoe (PL) registra 7,3% e o governador Mateus Simões (PSD) tem 5,6%.

Gabriel (MDB) aparece com 2,7% e Ben Mendes (Missão) com 1,4%. Indira Xavier (UP), Professor Túlio Lopes (PCB), Henrique Áreas (PCO) e Rafael Duda (PSTU) ficaram abaixo de 1% ou não pontuaram. Votos brancos, nulos e indecisos somam 3,8%.

A distância entre os líderes do levantamento diminuiu desde o levantamento anterior, medido em 4 de setembro. Enquanto Cleitinho perdeu 1,7 ponto, Patrus cresceu 1 ponto.

Cleitinho lidera contra todos no 2º turno

Nas simulações de um eventual segundo turno, o cenário principal indica uma vitória do candidato do Republicanos. No confronto direto, Cleitinho marca 53,1% contra 41,1% de Patrus. Neste recorte, eleitores que optariam por brancos, nulos ou que não souberam responder representam 5,8%.

O senador também mantém vantagem quando testado contra outros adversários de espectros políticos variados. Diante de Kalil, Cleitinho lidera por 51,2% a 36,8%, com 12,1% dos eleitores preferindo votar em branco ou nulo.

Já em uma disputa contra Gabriel, a distância se amplia, marcando 51,4% contra 23,3% do candidato do MDB. Neste recorte, 25,3% dos entrevistados se abstiveram de responder.

Nos cenários em que o candidato do PT avança, ele supera os nomes vinculados à centro-direita tradicional do estado. O levantamento aponta que Patrus venceria Mateus Simões por 43,8% a 31,9%, com 24,3% de abstenções, e também derrotaria Flávio Roscoe com um placar de 42,7% a 33,9%, com 23,4% de brancos e nulos.

Rejeição aos líderes e avaliação do Executivo

O levantamento mensurou o potencial de rejeição do eleitorado estadual aos principais líderes políticos do momento. O deputado federal Aécio Neves (PSDB) lidera a rejeição, com 64% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Nikolas Ferreira (PL) aparece na sequência com 49,8%.

Entre os principais candidatos diretos ao governo estadual, Patrus Ananias soma 41,3% de rejeição, número superior aos 36,5% de Kalil. Na outra ponta, Cleitinho Azevedo apresenta uma das menores taxas entre os líderes do pelotão de frente, sendo rejeitado por 27,9% do eleitorado mineiro.

A gestão do governador Mateus Simões enfrenta um cenário de desgaste de imagem junto à população de Minas Gerais. A pesquisa mostra que 53% desaprovam o governo estadual, enquanto 25% aprovam.

Na percepção sobre a administração do estado, 53% dos respondentes acreditam que Minas Gerais está indo por um mau caminho, enquanto 38% enxergam um bom caminho.

O raio-x do eleitorado mineiro

A polarização estadual reflete divisões institucionais e sociodemográficas claras. Os dados mostram a vantagem de Cleitinho entre os evangélicos, extrato no qual alcança 58,3% das intenções de voto, deixando Patrus Ananias com apenas 18,7% neste grupo específico.

O candidato petista, por outro lado, lidera entre o eleitorado feminino, registrando 37,4% de apoio contra 31,8% do republicano. Patrus também domina o nicho de agnósticos ou ateus, onde chega a marca de 50,1% das escolhas de primeiro turno.

No recorte financeiro, a disputa apresenta oscilações relevantes conforme o poder aquisitivo. Cleitinho atinge 50,9% entre os mais pobres (com renda familiar de até R$ 2.000). Já entre os eleitores com ensino superior, a diferença é mais estreita, com o petista marcando 37,8% contra 28,6% do adversário.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.799 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob os protocolos MG-03290/2026 e BR-06996/2026.