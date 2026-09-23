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Pesquisa AtlasIntel: Paes tem 45,7% e Ruas, 32,4%, no 1º turno no Rio de Janeiro

No embate pelo governo fluminense, ex-prefeito da capital lidera disputa contra candidato do PL

Paes e Ruas: ex-prefeito tem vantagem, mas Ruas cresceu 4,8 pontos

Paes e Ruas: ex-prefeito tem vantagem, mas Ruas cresceu 4,8 pontos

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12h22.

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O ex-prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23. 

Paes registra 45,7% das intenções de voto, seguido por Douglas Ruas (PL), que marca 32,4%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador Garotinho (Republicanos) pontua com 8,9% da preferência. Garotinho, porém, teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Na sequência, aparecem agrupados em um mesmo bloco Coronel Busnello (Missão) com 3,1%, William Siri (PSOL) com 2,0% e André Marinho (Novo) com 1,6%. Votos brancos e nulos somam 4,5%, enquanto 0,8% afirmam não saber em quem votar.

Na comparação com a pesquisa anterior, Paes cresceu 2,1 pontos percentuais, enquanto Ruas avançou 4,8 pontos.

Eduardo Paes consolida sua vantagem entre as mulheres, grupo onde atinge 50,1% das intenções, e entre eleitores com ensino superior completo (57,6%). O ex-prefeito também domina entre aqueles que votaram no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

Por outro lado, Douglas Ruas apresenta seus melhores desempenhos nos extratos mais conservadores. O candidato do PL avança para 58,5% entre os homens e atinge 70,2% no eleitorado evangélico. Ele também concentra o apoio de 62,2% dos fluminenses que optaram pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último pleito nacional.

Vantagem de Paes no 2º turno

Em um eventual confronto direto no segundo turno, o levantamento mostra que Eduardo Paes venceria a disputa com 49,2% da preferência do eleitorado fluminense. Seu principal adversário, Douglas Ruas, alcançaria 40,6% dos votos neste cenário hipotético.

A distância entre os dois candidatos fora do primeiro turno reflete uma polarização estadual consolidada. Nesta simulação direta, os votos brancos e nulos representariam 6,9%, enquanto a parcela de eleitores que se mostram indecisos ou não souberam responder é de 3,4%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.829 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-01150/2026.

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